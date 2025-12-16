Elektronikingenjörer till spännande uppdrag i Linköping med omnejd!
2025-12-16
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Uppdrag
Elektronikkonstruktör (utveckling & verifiering)
Exempel på arbetsuppgifter:
Konstruktion och utveckling av elektronikhårdvara, från enskilda kretskort till kompletta system
Framtagning av produktions- och verifieringsutrustning för avancerade tekniska system
Test, verifiering och felsökning av elektronik i simulerade och realistiska miljöer
Arbete med kravnedbrytning, dokumentation och tekniska specifikationer
Samarbete med andra teknikdiscipliner genom hela utvecklingsprocessen
Electrical Design Engineer (elsystem & elektronik)
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckling och konstruktion av elsystem och elektronisk hårdvara i komplexa maskiner
Arbete genom hela utvecklingskedjan, från koncept och design till test på fysisk maskin
Framtagning av elscheman, kablage och installationslösningar
Test, verifiering och kvalitetssäkring av elsystem
Samarbete med interna avdelningar och externa leverantörer
Bidra med nya idéer och tekniska förbättringar i utvecklingsarbetet
Elingenjör - produktutveckling & förbättring
Exempel på arbetsuppgifter:
Projektbaserat arbete med vidareutveckling och förbättring av befintliga produkter
Medverkan i utvecklings- och underhållsprojekt i tvärfunktionella team
Arbete med elsystem kopplade till ställverk, batterier, motorer, generatorer och högspänning
Konstruktion, dokumentation och teknisk uppföljning i moderna verktyg och system
Planering och koordinering av eget arbete i parallella projekt
Samarbete med kollegor från olika teknikområden för att nå gemensamma mål
Vi söker dig somHar erfarenhet av arbete med elektronik, elsystem eller eldesign.
Har relevant teknisk utbildning från högskola eller universitet
Är van att arbeta i utvecklings- eller projektmiljö
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har förmåga att arbeta både självständigt och i team
Utöver detta ser vi att du har ett genuint intresse för elektronik, el och tekniska system. Du är noggrann, analytisk och lösningsorienterad, men också nyfiken och initiativtagande samt trivs med att arbeta nära verkliga produkter och tekniska lösningar.
Varför Tech Talents?Hos Tech Talents får du tillgång till ett brett utbud av tekniskt avancerade uppdrag där du arbetar nära produkten i utvecklingsnära miljöer. Du blir en del av engagerade och kompetenta team, samtidigt som du bidrar till innovationer som gör verklig skillnad i samhället.
Vår kultur präglas av öppenhet, engagemang och en stark tro på individens utveckling. Som konsult hos oss får du goda möjligheter att växa både tekniskt och professionellt, med stöd av en närvarande konsultchef och möjlighet att påverka din egen karriär. Du får arbeta med några av regionens mest attraktiva tekniska produktbolag och vara med och driva teknisk utveckling framåt.
Låter detta intressant och passande för dig? Då vill vi gärna höra från dig!
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Frågor och ansökningar behandlas av ansvarig konsultchef och rekryterare Victoria Beckne, victoria.beckne@techtalents.se Ersättning
