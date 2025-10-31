Elektronikingenjör till Saab Dynamics Karlskoga/Karlstad
2025-10-31
Är du en nyfiken och engagerad elektronikingenjör som vill vara med och utveckla teknik i framkant? I rollen som elektronikingenjör hos Saab Dynamics får du möjlighet att arbeta med avancerad elektronik till system som bidrar till försvar och säkerhet. Här blir du en del av ett kunnigt team där samarbete, teknikintresse och innovationslust står i fokus. Rollen erbjuder både bredd och djup, från tidiga projektfaser till färdig verifierad produkt, i en miljö där din kompetens verkligen gör skillnad!Om rollenRollen innebär att delta i hela utvecklingskedjan för elektronik till avancerade system inom försvar och säkerhet, från tidiga projektfaser till verifierad produkt. Arbetet sker i projektform i nära samarbete med kollegor inom system-, mekanik- och testområden.*Medverka från projektstart, inklusive kalkylarbete och projektplanering*Kravtolkning och kravnedbrytning till konstruktionsnivå*Elektronikkonstruktion - framtagning av elscheman, val av komponenter och designlösningar*Mönsterkortslayout och förbindning av komponenter (PCB-design)*Verifiering och test av kretskort, samt stöd vid systemprov tillsammans med test- eller systemgrupp (t.ex. skjutprov)*Analys, felsökning och förbättringar av befintliga konstruktioner*Dokumentation av konstruktioner, specifikationer och rapporterSkallkrav*Högskole- eller civilingenjör inom elektronik*Tydligt intresse av elektronik*Svenska och engelska i tal och skrift*Svenskt medborgarskapMeriterande*Relevant arbetslivserfarenhet inom elektronik*Erfarenhet av försvarsindustrin*Erfarenhet av E-CAD verktygOm digFör att trivas i rollen som elektronikingenjör ser vi att du har ett stort tekniskt intresse och eget driv.Du trivs med att samarbeta med andra roller och ser värdet i att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål. Du vågar ställa frågor och tar gärna hjälp när det behövs.Om Saab DynamicsSaab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.Om Framtiden ABFramtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Rekryteringsprocess1. Telefonintervju med Framtiden2. Intervju med Framtiden3. Referenstagning4. Intervju med kunden5. Beslut om anställning6. SäkerhetsprövningVillkorStartdatum: Efter årsskiftet eller enligt överenskommelsePlaceringsort: Karlskoga eller KarlstadArbetstider: 8-17Omfattning: HeltidSäkerhetsprövning: Observera att tjänsten är en säkerhetsklassad tjänst och man ska därför bli godkänd i en säkerhetsintervju.Urval sker löpande, så ansök redan idag! Ersättning
