Elektronikingenjör till JLT i Växjö- datorlösningar för tuffa miljöer
Utveckla robusta datorlösningar från idé till färdig produkt.
Hos JLT Mobile Computers får du en nyckelroll i ett teknikdrivet företag med starkt produktkunnande, tätt samarbete och korta beslutsvägar - där dina idéer verkligen gör skillnad.
Vi är 20 personer i Växjö och 35 globalt, med en kombination av lång erfarenhet och en mix av generationer och bakgrunder som ger nya perspektiv. Samarbetet är prestigelöst och nära - många lösningar föds i fikarummet när olika kompetenser möts. Här får du stort inflytande över teknikval och arbetssätt, i en miljö där idéer tas på allvar oavsett titel.Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Som elektronikingenjör på JLT arbetar du med design och verifiering av elektroniklösningar i våra egna datorplattformar. Tjänsten är bred, tekniskt djup och del av ett tvärfunktionellt team där elektronik, mjukvara och mekanik samverkar tätt. Arbetet sker i projektform med varierande omfattning - från enstaka månadsinsatser till större utvecklingsprojekt. Du arbetar nära kollegor från flera discipliner, både i Sverige och internationellt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som Elektronikingejör:
Konstruera och verifiera elektroniklösningar för robusta datorsystem
Designa kompletta datorplattformar med fokus på systemarkitektur
Kvalificera komponenter (t.ex. IC-kretsar, EMC-filter) och moduler (t.ex. displayer, antenner, batterier, sensorer)
Säkerställa systemstabilitet inom t.ex. EMC- och överspänningsskydd, termisk hantering och strömförsörjning
Tillämpa tekniska krav och delta i produktcertifiering
Du bidrar också med din tekniska kompetens i dialog med sälj- och marknadsteam, supportorganisation och kunder - och är delaktig i hela utvecklingskedjan, från idé till färdig produkt.
På JLT arbetar vi nära varandra - över avdelningsgränser och kompetensområden. Här tar vi gemensamt ansvar för våra produkter och lösningar, och varje medarbetares insats är viktig. Du blir en del av en prestigelös och engagerad kultur där samarbete, eget driv och praktiskt problemlösande står i centrum.Profil
Krav för rollen:
• Ingenjörsexamen inom elektroteknik eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet.
• Erfarenhet av att utveckla och verifiera elektronik i komplexa system där funktion, kvalitet och produktionseffektivitet är avgörande.
• Förmåga att arbeta med både detaljer och helhet - du kan fördjupa dig i specifika tekniska lösningar samtidigt som du ser den större bilden.
Meriterande:
• Erfarenhet av produktägarskap - att inte bara designa för dagens krav utan också identifiera möjligheter för framtida utveckling.
• Tidigare arbete med kundnära teknikutveckling, där förståelse för användarens vardag har varit central.
• Vana att arbeta i internationella organisationer med kollegor i olika tidszoner.
Personliga egenskaper vi värdesätter:
Vi tror att du är nyfiken, lyhörd och har lätt för att ställa frågor som leder till värdefulla insikter. Du är framåt, social och har en lagspelarmentalitet där du gärna bollar idéer och hittar lösningar tillsammans. Du har också driv och handlingskraft - och tar ansvar för att driva projekt hela vägen i mål. Hos oss på JLT Mobile Computers är kundempati och samarbete nyckeln - vi bryr oss om våra kunder, våra kollegor och våra produkter, och söker dig som gör detsamma.
Vi erbjuder dig
Hos JLT Mobile Computers blir du en del av ett kompetent och sammansvetsat team i en platt organisation där vi arbetar utifrån våra fyra värderingar: kundempati, samarbete, personligt ledarskap och ständiga förbättringar. Vi sitter i trevliga, nyrenoverade lokaler i Växjö, och i rollen har du tillgång till vårt välutrustade testlabb.
Vi erbjuder:
• En teknisk nyckelroll i företagets fortsatta utveckling.
• Möjlighet att påverka och bidra till långsiktig produktplanering.
• Stort eget ansvar i ditt arbete.
• Flexibel arbetstid och 6 veckors semester.
• Kollegor med hög kompetens och stark lagkänsla.
• Kollektivavtal som ger trygga och schyssta villkor.
Du är varmt välkommen att läsa mer om oss och våra möjligheter på JLT:s karriärsida:https://jltmobile.com/career/
Övrig information
• Startdatum: Enligt överenskommelse.
• Omfattning: Heltid, tillsvidare.
• Placering: Växjö, arbete sker på plats.
JLT Mobile Computers har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekryteringsprocess. Har du frågor angående tjänsten kontakta gärna ansvarig rekryterare på Maxkompetens, Nathalie Stjärned på 0733 20 56 35 eller nathalie.stjarned@maxkompetens.se
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut eftersom vi tillämpar löpande urval. Vi ser fram emot din ansökan via Maxkompetens hemsida redan idag! Vi undanber oss ansökningar via e-post med hänvisning till GDPR. Ersättning
