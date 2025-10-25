Elektronikingenjör till innovativa och framåtsträvande ReQuTech i Linköping
Har du ett stort intresse för rymden och vill bidra till ökade kommunikationsmöjligheter för kunder inom offentlig och privat sektor? Här får du möjlighet att varje dag göra skillnad tillsammans med ett tekniskt starkt team i en spännande tillväxtfas. Du välkomnas till ett familjärt bolag med en stark teamkänsla och en kultur som präglas av innovation, samarbete och engagemang, där ni tillsammans bidrar till företagets resa mot framtidens kommunikationslösningar!
OM TJÄNSTEN
ReQuTech (Research, Quality & Technology) utvecklar högteknologiska kommunikationslösningar för satellitkommunikation (SATCOM). De arbetar globalt med kunder inom försvarsindustrin, myndigheter, rymdorganisationer (bl.a. ESA och Rymdstyrelsen) samt kommersiella aktörer. ReQuTechs produkter används i allt från avancerade terminaler på marken till system i rymden. De är ISO-certifierade och har ett flertal patent.
Just nu är de ett scale-up bolag i snabb tillväxt och hos ReQuTech blir du en viktig del av ett multidisciplinärt team där mekanik, elektronik, mjukvara och systemutveckling möts.
Du erbjuds
• Ett innovativt och nytänkande företag som strävar framåt, här kommer du att få möjlighet att påverka inte bara din roll utan företagets framtid
• En viktig roll i företaget från dag ett där du kommer bidra med din kompetens inom elektronik
• Mycket goda utvecklingsmöjligheter, där du kan utvecklas inom ett område som intresserar dig såsom teamledaransvar, specialistroller eller liknande
• Kompetensutvecklingsmöjligheter där du själv kan få vara med och påverka vilka områden du skulle vilja utvecklas inom
• Ett sammansvetsat team i Linköping som gärna umgås och gör aktiviteter som padel eller AW
• Goda förmåner som försäkringsavtal och pensionsförmåner
Dina arbetsuppgifter
Som elektronikkonstruktör hos ReQuTech får du arbeta med hela utvecklingskedjan, från koncept och förstudier till färdig produkt och verifiering. Du blir en viktig del av ett multidisciplinärt team där du får möjlighet att påverka både teknik och designval i våra avancerade SATCOM-projekt.
Hos oss kommer du bland annat att:
Det här är en roll för dig som vill kombinera teknik och kreativitet i ett företag där din insats gör verklig skillnad för framtidens kommunikationslösningar.
• Arbeta med både analog och digital elektronikutveckling, från idé till färdig konstruktion.
• Skapa scheman och kretskortslayouter i verktyg som Altium, DxDesigner och Mentor Graphics PCB.
• Utföra simuleringar och analyser av signal- och kraftintegritet med hjälp av Hyperlynx, SiWave och LTSpice.
• Felsöka, testa och verifiera elektronik med oscilloskop, spektrumanalysator och nätverksanalysator.
• Bidra med teknisk support till systemutveckling och integration samt stötta kollegor genom mentorskap eller som Project Team Leader i utvecklingsprojekt.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen inom elektronik, elektroteknik eller mekatronik
• Har en mycket god kunskap och erfarenhet av elektronikkonstruktion. Helst i Altium och/eller Mentor Graphics
• Har en förståelse inom signal- och kraftintegritet, simulering och testmetodik
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta med hela utvecklingskedjan från idé till färdig produkt
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från RF-, satellit-, försvars- eller fordonselektronik
• Erfarenhet att agera Project Team Leader i utvecklingsprojekt
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
ReQuTech AB är ett snabbt växande svenskt high-tech-bolag som utvecklar avancerade kommunikationssystem och antennteknologier för satellit- och försvarstillämpningar med global marknad. Ersättning
