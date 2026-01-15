Elektronikingenjör till högteknologiskt utvecklingsbolag
2026-01-15
Nu söker vi dig som studerat elektronik på högskolenivå och som antingen tagit examen nyligen eller som tar examen 2026! Vår samarbetspartner ska anställa en elektronikingenjör till sitt team i Göteborg.
Om tjänsten Verksamheten präglas av hög teknisk kompetens, nära samarbete mellan olika teknikdiscipliner och ett stort fokus på kvalitet och tillförlitlighet. Här kombineras nyutveckling med vidareutveckling av befintliga produkter i en miljö där teknik och innovation står i centrum.
Som elektronikingenjör arbetar du med utveckling av både analoga och digitala kretskort. Du kommer vara involverad i allt från kravtolkning, beräkningar och konstruktion till testning, verifiering och produktionsstöd. Arbetet sker i tätt samarbete med kollegor inom mekanik, optik, inköp och försäljning. Rollen kan även på sikt innebära kund- och leverantörskontakter.
Dina framtida arbetsuppgifter Du kommer att vara en viktig del i det tvärfunktionella teamet, där fokus ligger på att utveckla robusta lösningar med hög teknisk precision. Övriga arbetsuppgifter består av att:
Utveckla och konstruera analoga och digitala kretskort
Vidareutveckla och förbättra befintliga elektroniklösningar
Utföra beräkningar, tester och verifiering
Skapa och underhålla teknisk dokumentation
Stötta produktion och bidra till effektiv överlämning
Vi söker dig som
Har högskole-/universitetsutbildning inom elektroteknik eller annat program som innehåller elektronik
Är van vid strukturerat arbetssätt och dokumentation
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Är svensk medborgare (krav för säkerhetsklassning)
Meriterande:
Har erfarenhet eller goda kunskaper inom analog och/eller digital elektronik
Har erfarenhet av PCB-design och CAD-verktyg
Erfarenhet av produktutveckling i industriell miljö
Som person är du målmedveten, ordningsam och hjälpsam med ett optimistiskt synsätt. Du trivs i en miljö där struktur och kvalitet värderas högt och där samarbete är en naturlig del av vardagen.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Arbetsplats: Göteborg Omfattning: Heltid Anställningsform: Konsultuppdrag på 12 månader med goda chanser till överrekrytering efter uppdragets slut Förmåner: Konkurrenskraftiga villkor med förmåner som flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och kollektivavtal
Om kunden Kunden är ett högteknologiskt utvecklingsbolag som tar fram avancerade systemlösningar för användning i krävande miljöer. Genom att kombinera teknisk spetskompetens med en kundnära utvecklingsprocess och ett starkt kvalitetstänk bygger de lösningar som gör skillnad.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Så ansöker du
