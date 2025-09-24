Elektronikingenjör till bolag inom försvarsindustrin
Nexer Tech Talent AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexer Tech Talent AB i Stockholm
, Järfälla
, Uppsala
, Västerås
, Arboga
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har erfarenhet av elektronikkonstruktion och vill ta nästa steg i din karriär. Här får du chans att utveckla framtidens ledningssystem tillsammans med några av branschens vassaste elektronikingenjörer!
Att jobba som Elektronikingenjör
Vår kund utvecklar avancerade system för militära fordon och marina plattformar. Som elektronikkonstruktör blir du en nyckelperson i utvecklingsteamet och ansvarar främst för hårdvarudesign inom PCBA och kablage. Du samarbetar tätt med mekanik, inköp, produktion och projektledning.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Design av PCBA och kablage
Kravhantering och dokumentation
Kontakt med underleverantörer
Miljökvalificering av produkter
Deltagande i konstruktionsgranskningar
Test och verifiering av elektronik
Produktionsstöd och support till försäljningsavdelningen
Tjänsten är placerad i Järfälla. Detta är inledningsvis ett konsultuppdrag men med mycket god möjlighet till fast anställning hos kund om båda parter trivs med samarbetet.
Vi söker dig som har:
Civil- eller högskoleingenjörsexamen (eller motsvarande kompetens)
Minst 3 års erfarenhet av elektronikkonstruktion, gärna med fokus på PCBA och/eller kablage
Erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella team
God kommunikationsförmåga och en samarbetsvillig inställning
Förmåga att ta eget ansvar, arbeta självständigt och hantera pressade situationer
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift Publiceringsdatum2025-09-24Så ansöker du
Låter detta som en spännande möjlighet? Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Om du har frågor, kontakta Tech Recruiter Molly Rytter på molly.rytter@nexergroup.com
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent är en del av Nexer Group - ett techbolag med djupa rötter i svenskt entreprenörskap och innovation. Med över 2 500 medarbetare i 15 länder och mer än 35 års erfarenhet hjälper vi våra kunder att ligga steget före strategiskt, teknologiskt och kommunikativt. Läs mer om Nexer Tech Talent här. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Tech Talent AB
(org.nr 556975-4962) Arbetsplats
Nexer Tech Talent Kontakt
Molly Rytter molly.rytter@nexergroup.com Jobbnummer
9525310