Elektronikingenjör R&D inom hårdvarunära utveckling i försvarsindustrin
Xamera AB / Elektronikjobb / Lindesberg Visa alla elektronikjobb i Lindesberg
2026-07-07
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Om tjänsten: Som Electronic Engineer arbetar du praktiskt med utveckling, test och verifiering av elektronik till prototyptändrör och programmerbar ammunition. Du bygger prototyper, löder, labbar och analyserar hårdvarunära elektronik, mikrokontrollers och C-kod, samt genomför tester både i labbmiljö och på skjutfält i Sverige och Norge. Du ingår i ett utvecklingsteam för elektronik och tändrör och samarbetar tätt med mekanikingenjörer och andra teknikfunktioner.
Vi söker dig som: Har högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektronik och erfarenhet av elektronikutveckling, testning eller labbarbete. Krav är kunskap inom mikrokontrollers, C-programmering, PCB/kortdesign, meriterande är kunskap inom RF-teknik, dataloggers, sensorer och strömförsörjning. Du är noggrann, säkerhetsmedveten och trivs i en praktisk, labbnära ingenjörsroll.
Om företaget: Bolaget är en högteknologisk aktör inom försvarsindustrin med fokus på avancerade ammunitionssystem och lösningar för försvar och säkerhet. Här kombineras lång erfarenhet inom ballistik och elektronik med satsningar på ny R&D-verksamhet, där Lindesberg är en växande utvecklingssite. Du blir en viktig del i att bygga upp ett modernt utvecklingsteam med tydligt fokus på teknik i framkant och robusta, fältprovade produkter.
Praktisk information: Tjänsten är på heltid, huvudsakligen på plats i Lindesberg, med resor till testverksamhet, framför allt i Norge. Startdatum enligt överenskommelse, med hänsyn till eventuell uppsägningstid, och lön är fast och marknadsmässig. B-körkort samt svenskt medborgarskap är krav. Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll. Tjänsten tillsätts löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7707816-2090120". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xamera AB
(org.nr 556935-6735), https://jobb.xamera.se
Nyborgsgatan 1 (visa karta
)
711 34 LINDESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Xamera Jobbnummer
9995506