Elektronikingenjör inom radiosystem till aktör inom försvarsmakten
2026-02-23
Är du erfaren elektronikingenjör med inriktning mot radiosystem och test?
Vi söker dig som har minst 3 års relevant erfarenhet, gärna 5 år eller mer, och som vill arbeta nära både hårdvara och mjukvara i ett komplext radionätverk. Har du bakgrund som testingenjör men ett starkt intresse för elektronik och radio är detta också en mycket bra match.
Om rollen
I rollen arbetar du i ett härligt och kreativt team vars uppgift är att testa och verifiera produkter med särskilt fokus på radiosystem och kommunikationsnätverk. Teamet ansvarar för både nya produkter och vidareutveckling av befintliga system.
Du blir en del av en bred och kompetent testorganisation som arbetar med allt från mjukvaruplattformar och simulatorer till inbyggda system och avancerade radiosystem.
Rollen är praktiskt inriktad mot test och verifiering. Du förväntas inte programmera testriggar själv, utan fokuserar på genomförande, analys och kvalitetssäkring av tester. Arbetet sker både i testriggar, testlabb och vid fältmätningar.
Du kommer att arbeta tätt tillsammans med testledare, testingenjörer, utvecklare, arkitekter och andra stakeholders. Rollen är social, kommunikativ och tvärfunktionell.
Exempel på arbetsuppgifter
Arbeta med system- och plattformstest inom elektronik, mjukvara och radiosystem
Testa och verifiera egenutvecklade radionätverk i olika faser av utvecklingsprocessen
Genomföra regressionstester i hårdvaruriggar och testlabb
Verifiera krav och funktionalitet samt dokumentera testresultat
Skriva och följa upp buggrapporter
Samverka med utvecklare och arkitekter för felsökning och förbättringar
Medverka vid radiotäckningsmätningar i fält
Ta fram och sammanställa testrapporterPubliceringsdatum2026-02-23Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du är en erfaren och nyfiken ingenjör med ett genuint intresse för elektronik och radiosystem. Du har ett strukturerat arbetssätt, ett analytiskt tankesätt och en stark kvalitetsmedvetenhet.
Du trivs i en roll med många kontaktytor och uppskattar att arbeta nära både teknik och människor. Du är kommunikativ, trygg i din kompetens och gillar att samarbeta i team.
Skallkrav för tjänsten
Minst 3 års relevant erfarenhet inom elektronik, test, hårdvara eller radiosystem
Högskoleutbildning inom Elektroteknik, Datateknik, Mekatronik, Automation, Teknisk Fysik eller motsvarande
Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
Intresse och förståelse för radiosystem
God vana vid test och verifiering i tekniska system
Uppfyller krav på svenskt medborgarskap för arbete inom säkerhetsklassat område
Meriterande för tjänsten
5+ års erfarenhet inom test av elektronik eller radiosystem
ISTQB-certifiering
CivilingenjörsutbildningOm företaget
Företaget är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. De utvecklar och levererar högteknologisk utrustning till både civil industri och försvarssektorn. Verksamheten präglas av hög teknisk komplexitet, innovation och långsiktighet.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på åtta orter i Sverige.
För tjänsten som Elektronikingenjör kommer du inledningsvis vara anställd konsult via Framtiden AB. Därefter finns mycket goda möjligheter att gå över i anställning direkt hos kundföretaget.Anställningsvillkor
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Huskvarna, on-site
Arbetstider: Mån-fre, flex
Omfattning: Heltid
Tjänsten omfattas av försvarssekretess. Du kommer därför att genomgå och behöva godkännas i en säkerhetsprövning innan anställning. Så ansöker du
