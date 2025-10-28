Elektronikingenjör/ecad-Ingenjör Till Westermo Sökes!
Elektronikjobb / Västerås
2025-10-28
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
, Eskilstuna
, Kungsör
eller i hela Sverige
Har du en stark teknisk förståelse och vill arbeta med PCB-scheman, layoutprocesser och verktyg? Vill du vara en del av ett innovativt team som säkerställer kvalitet och funktionalitet? Vi söker nu en elektronikdesigner till Westermos avdelning R&D inom hårdvara! Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Information om tjänsten:
Professionals Nord söker för Westermos räkning en Elektronikingenjör, uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Westermo. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Westermos önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Hos Westermos Hardware Development Team samarbetar ingenjörer och specialister för att utveckla och ta fram nästa generations datakommunikationslösningar med fokus på att möta och överträffa deras högt ställda kvalitetskrav. En central del av produkter är elektronikdesign och framtagning av PCB-kort. Vi söker nu en Elektronikdesigner eller Elektronikingenjör som vill bidra med sin expertis och samtidigt fortsätta växa i rollen hos Westermo. Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
I denna roll arbetar du främst med att utveckla och konstruera avancerade kretskort lösningar för routrar och switchar, där både analog och digital elektronik ingår. Rollen innebär även ett nära samarbete med olika funktioner inom organisationen, såsom Produktkontoret, R&D och deras egen tillverkningsenhet i Stora Sundby, för att säkerställa optimal kretskorts prestanda och en smidig integrering av designen. Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Arbeta med ECAD-verktyg för design och layout av PCB
Arbeta med nyutveckling eller uppdatering av befintlig produkt
Arbeta med olika projekt tillsammans med andra avdelningar
Arbeta med flerskiktskortsdesign, signalintegritet och termiska krav
Vi söker dig som:
Har en teknisk utbildning inom elektronik
Tidigare arbetslivserfarenhet inom Elektronisk kretsdesign, layout och design
Har kunskaper i ECAD-verktyg såsom Mentor Graphics eller liknande
Talar och skriver obehindrat på engelska
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av tåg eller energisektorn
Svenska i tal och skrift
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen som Elektronikingenjör. Du har en förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat i en teknisk miljö. Vi söker dig som är kommunikativ, noggrann, driven och har ett stort tekniskt intresse. Du trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete och samarbete med olika delar av organisationen.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Västerås
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Sara Glennhammar, sara.glennhammar@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559345-6899) Arbetsplats
Westermo Network Technologies AB Kontakt
Sara Glennhammar sara.glennhammar@pn.se Jobbnummer
9578547