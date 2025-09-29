Elektronik- och automationsmontörer till DeltaNordic
Uniflex AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Örnsköldsvik
2025-09-29
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Örnsköldsvik
, Sollefteå
, Härnösand
, Mark
, Umeå
eller i hela Sverige
Har du ett intresse för teknik med lödcertifikat och erfarenhet av lödning? Skulle du beskriva dig själv som noggrann, engagerad och stadig på hand? Nu söker vi elektronikmontörer till DeltaNordic i Örnsköldsvik!
Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse. Anställningen går via oss på Uniflex med goda möjligheter till anställning direkt hos DeltaNordic på sikt. Vi jobbar med löpande urval så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
För att trivas i rollen som elektronikmontör söker vi dig som har ett intresse för teknik samt en stadig hand då du kommer arbeta med teknisk montering med små komponenter. Vidare ser vi gärna att du som söker har en vilja att utvecklas och lära. Som person är du noggrann och kvalitetsmedveten. Vidare är du stadig på hand och en positiv lagspelare som är bra på att samarbeta med andra. För att du enkelt ska kunna följa instruktioner behöver du behärska det svenska språket.
Det är även meriterande om du har tidigare erfarenheter av montering av elektronik/kretskort eller lödning. Samt lödcertifikat 5115 eller 5117
Om verksamheten
DeltaNordic (HQ) i Örnsköldsvik grundades 1981 och är en total systemleverantör av elektriska och elektroniska system. Produktionen av kretskortsaggregat (PCBA) och elektroniska enheter är koncentrerad till DeltaNordic i Örnsköldsvik och utförs i ESD-skyddade lokaler. Utbildad, erfaren personal i kombination med modern bearbetningsutrustning garanterar hög kvalitet i produktionsprocessen. Huvudkontoret finns i Övik. DeltaNordic har enheter även i Kungsängen och i Nanjing (Kina).
Du skickar din ansökan via vår hemsida www.uniflex.se
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67792". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Kontakt
Fanny Davidsson fanny.davidsson@uniflex.se Jobbnummer
9530060