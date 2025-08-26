Elektromekanik-ingenjör till spännande utvecklingsföretag!
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-08-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vår kund, är i en spännande utvecklingsfas och söker nu en Elektromekanik-ingenjör för att förstärka deras produktutvecklingsteam. Du kommer spela en viktig roll på ett litet företag med världsledande ventilteknologi. Bli en del av ett starkt team med fokus på innovativa lösningar! Ansök redan idag - urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett svenskt teknikbolag som utvecklar högprecisionslösningar inom pneumatik och vätskekontroll. Med egen produktutveckling och tillverkning i Sverige, samt en stark portfölj av patent, levererar de innovativa komponenter till kunder inom industriell automation. Företaget är i en expansiv fas och söker nu dig som vill vara med och forma framtidens teknik.
Som Elektromekanik-ingenjör kommer du att arbeta i projektform med att förfina, optimera och anpassa en grundläggande konstruktion för serieproduktion. Du kommer att ha ett eget ansvarsområde men också samarbeta med teamet för att nå gemensamma mål. Arbetet innefattar finmekanisk konstruktion, beräkning, simuleringar och kontakt med leverantörer.
Du erbjuds
Här erbjuds du en hybrid tjänst med möjlighet till distansarbete beroende på arbetsuppgifterna. Du får möjlighet att arbeta med produkter som positionerat sig som några av de bästa på marknaden. Du blir en del av ett kompetent och framåtsträvande team.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
I rollen som Elektromekanik-ingenjör kommer du att arbeta med att ta en grundläggande konstruktion till nästa steg, förfina och optimera den samt anpassa den för serieproduktion. Du kommer att arbeta med finmekanisk konstruktion, beräkning, simuleringar, verifiering och test.
• Finmekanisk konstruktion
• Beräkning och simuleringar
• Verifiering och test
• Kontakt med underleverantörer och slutkund
• Dokumentera krav för serietillverkning
VI SÖKER DIG SOM
• Har en stark bakgrund inom maskinteknik med inriktning mot mekatronik eller elektromekanik från nuvarande/tidigare arbete
• Är teoretisk och praktisk lagd med ett tekniskt djup
• Har en förmåga att förstå hur system hänger ihop
• Har goda kunskaper inom CAD
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet inom Pneumatik, Hydraulik eller ventildesign
• Praktiska erfarenheter från liknande system
• Erfarenhet av ventildesign
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
• Respektfull
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15112799". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9475309