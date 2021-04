Elektroingenjör till ett världsledande bolag av transportlösning - Framtiden i Sverige AB - Elektronikjobb i Södertälje

Prenumerera på nya jobb hos Framtiden i Sverige AB

Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Södertälje2021-04-02Vägen till ditt nästa jobb börjar härÄr du utbildad elektronikingenjör med ett stort intresse för teknik och fordon?Här finns chansen att komma in hos en av dom största inom fordon och transportlösningar!2021-04-02Som elektroingenjör hos vår kund kommer du att arbeta med utveckling av komponenter. Fokus ligger på metodutveckling och vidareutveckling och du kommer att arbeta i en uppsättning programmeringsverktyg som används för att utföra en komplex mjukvaruutvecklingsuppgift eller för att skapa en programvaruprodukt.Du arbetar agilt med att utveckla, prova och rigga komponenter.Du ingår i en grupp med totalt tio personer.Bolaget är en världsledande leverantör av transportlösningar i mer än 100 länder. Tillsammans med deras partners och kunder driver de övergången mot ett hållbart transportsystem.Mer information ges vid intervjun.Skallkrav:Civilingenjör inom elektroteknik med inriktning elmaskinerEngelska flytande i tal och skriftStort tekniskt intresse för fordonMeriterandeProgrammering- eller simuleringsbrakgrund från sin utbildningDeltagit i Formula Student eller liknande utmaningar/tävlingarSom person är du detaljfokuserad, kommunikativ och trivs med att arbeta i grupp.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas tav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Ort: SödertäljeOmfattning: DeltidStart: Omgående eller enligt ök.Urval och intervjuer sker löpande.Välkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-04-30Framtiden i Sverige AB5671193