Elektro Emanuel söker en Projektledare kraftentreprenader

2025-08-14
Elektro Emanuel har en unik bredd och utför alla typer av elinstallationer. I 90 år har vi arbetat med elinstallationer. Under dessa år har vi utvecklats från ett renodlat installationsföretag till specialister inom många områden. Det gäller exempelvis komplicerade kraftinstallationer för industri och automation för VA-området, men även solcellsinstallationer och elbilsladdning för företag och privatpersoner.
Idag är vi ett 90-tal medarbetare och vi söker löpande nya medarbetare. Vi jobbar för en bra arbetsmiljö och vi försöker att aktivt medverka till ett hälsosamt levnadssätt. Elektro-Emanuel finns i Varberg, Kungsbacka, Skene och i Veddige där vi har vårt huvudkontor.
Som projektledare kommer du att ansvara för försäljning, konstruktion och produktion av huvudsakligen kraftentreprenader till företagets kunder. Entreprenader inom hög och lågspänningsanläggningar utföres både som total- och utförandeentreprenader. Du kommer jobba både på kontoret som är placerat i Veddige och ute på plats i projekten, till din hjälp har du våra duktiga konstruktörer, projektadministratör samt övrig administrativ personal.
Arbetsuppgifterna omfattar bl.a.:
Ha ett bra samarbete med kund samt alla led i processen
Sälj och offert
Kalkyl för anbud och projekt
Konstruktionsansvar för egna projekt
Projektledning, tekniskt och ekonomiskt ansvarig för dina projekt
Arbetsledning och arbetsmiljöansvar för dina projekt
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt eget driv i ditt arbete och som har intresse och erfarenhet av kraftinstallationer. Du har en förmåga att bygga relationer både externt och internt. Du jobbar strukturerat och kan anpassa ditt arbetssätt utifrån projektets behov och du är en person som ser till att saker och ting blir slutförda.
Utöver detta ser vi också att du har följande:
Din kommunikationsförmåga är god, både i tal och skrift.
Behörighet med auktorisation A.
B - körkort och du är beredd att resa.
Utbildning BAS P/U
ESA utbildning
Entreprenadjuridik utbildning
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig möjligheten att få växa med ett företag som har över 90 års erfarenhet i branschen. Vi upplever stor efterfrågan på våra tjänster och har en välfylld orderstock för flera år framåt. Elektro Emanuel har en stabil ekonomi, låg personalomsättning och stor trivsel bland medarbetarna. Här ser vi oss som en familj där vi ställer upp för varandra, har roligt på jobbet och uppmuntrar till personlig utveckling. Eftersom vi ingår i en större koncern så finns det även goda karriärmöjligheter för dig.
Tjänstgöringsort: Veddige
Arbetsområde: södra Sverige
Ansökan: urval kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt till helena.bulow@currentum.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: helena.bulow@currentum.se
