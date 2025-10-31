Elektriker: Vill du jobba med framtidens teknik
Är du en självgående elektriker som är trött på att vara en i mängden på ett jättebolag? Eller på projekt där material saknas och planeringen brister?
Vi på DT-energi är ett familjeföretag i Ljungskile som har fullt upp. Vi installerar den senaste tekniken inom solenergi och batterilagring. Vi söker nu en certifierad elektriker som, precis som vi, uppskattar ordning och reda, rak kommunikation och att göra ett riktigt bra jobb.
Hos oss är du en nyckelperson, inte bara en resurs.
Varför ska du jobba hos oss?
Vi vet vad duktiga elektriker värdesätter. Floskler betalar inga räkningar och en dålig servicebil gör ingen glad. Därför erbjuder vi:
Trygghet på riktigt: Vi är ett stabilt företag med kollektivavtal. Det betyder schyssta villkor, rätt försäkringar och ordentlig pension.
En lön du förtjänar: Vi erbjuder en bra och tydlig lön som matchar din erfarenhet.
Rätt utrustning: Du får en egen, modern servicebil och de verktyg som krävs för att du ska kunna göra ett proffsigt jobb utan att behöva kompromissa.
Ett bättre arbetsklimat: Som familjeföretag har vi korta beslutsvägar. Vi hjälper och stöttar varandra,
Bli expert: Du jobbar i en framtidsbransch och får den utbildning och kompetensutveckling som behövs för att bli specialist på den senaste tekniken.
Din roll och vem du är
Som elektriker hos oss kommer du att arbeta självständigt med installation och underhåll av växelriktare och batterier. Du är vårt ansikte utåt mot kund och tar stort ansvar för att dina installationer är snygga, säkra och korrekt utförda.
Vi söker dig som:
Är certifierad elektriker (ECY eller motsvarande) och stolt över ditt hantverk.
Har B-körkort (det är ett måste för servicebilen).
Är tekniskt nyfiken och bekväm med att använda datorer och appar för driftsättning och rapportering.
Pratar och skriver svenska obehindrat för att kunna kommunicera med kunder och kollegor.
Extra plus (men inget krav):
Det är starkt meriterande om du redan har erfarenhet av att installera just växelriktare och batterier. Om inte, men du har rätt inställning, så lär vi upp dig.
Låter det här som rätt steg?
Vi är mer intresserade av vem du är och vad du kan än ett perfekt formulerat CV.
Placering & Start: Tjänsten är heltid och utgår från vårt huvudkontor i Ljungskile. Vi anställer så fort vi hittar rätt person. Så ansöker du
