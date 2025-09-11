Elektriker Timanställning vid behov Uppsala med omnejd

2025-09-11


Elektriker - Timanställning vid behov - Uppsala med omnejd
Om rollen
Vi söker en certifierad elektriker för timanställning vid behov. Arbetet är varierande och utförs hos både privatpersoner och företag i Uppsala med omnejd.
Det här uppdraget är idealiskt för dig som är pensionär, driver eget men har tid över, eller bara vill jobba timmar när det passar dig.
Som timanställd hos oss kommer du att:
Utföra elinstallationer, felsökning och reparationer

Arbeta flexibla timmar, anpassade efter dina och kundernas behov

Vara en del av ett team som värdesätter trygghet, kvalitet och service

Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är certifierad elektriker med godkänd behörighet (krav)

Har flera års yrkeserfarenhet

Bor i Uppsala eller närliggande orter

Är noggrann, ansvarsfull och lösningsorienterad

Talar svenska eller engelska

Har B-körkort och gärna tillgång till egen bil (meriterande)

Vi erbjuder:
Timanställning vid behov - du jobbar när det passar dig

Möjlighet att själv styra över uppdrag och tid

En trygg och inkluderande arbetsmiljö

Konkurrenskraftig timlön

Ett meningsfullt uppdrag där din kunskap gör skillnad

Exempel på arbetsuppgifter:
Mindre elinstallationer och felsökningar

Byte av eluttag, strömbrytare och belysning

Installation av vitvaror

Elservice i fastigheter och lokaler

Rådgivning och kontroll av elsäkerhet

Publiceringsdatum
2025-09-11

Så ansöker du
Skicka in ett kort personligt brev och helst en CV, via. https://dfpstad.se/jobba-hos-oss
Viktigt: Ansökningar utan CV och personligt brev tas automatiskt bort av vår AI-robot.
Ange tydligt vilket jobb du söker och vad du kan bidra med till vårt team.
Vi tar bort annonsen så snart vi har hittat de kandidater vi söker - vänta inte med att skicka in din ansökan!

Företag
Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Förening
www.dfpstad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektriker".

Arbetsgivare
Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Fören

Arbetsplats
Din Företagspartner

Jobbnummer
9503202

