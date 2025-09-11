Elektriker Timanställning vid behov Uppsala med omnejd
2025-09-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Elektriker - Timanställning vid behov - Uppsala med omnejd
Om rollen
Vi söker en certifierad elektriker för timanställning vid behov. Arbetet är varierande och utförs hos både privatpersoner och företag i Uppsala med omnejd.
Det här uppdraget är idealiskt för dig som är pensionär, driver eget men har tid över, eller bara vill jobba timmar när det passar dig.
Som timanställd hos oss kommer du att:
Utföra elinstallationer, felsökning och reparationer
Arbeta flexibla timmar, anpassade efter dina och kundernas behov
Vara en del av ett team som värdesätter trygghet, kvalitet och service
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är certifierad elektriker med godkänd behörighet (krav)
Har flera års yrkeserfarenhet
Bor i Uppsala eller närliggande orter
Är noggrann, ansvarsfull och lösningsorienterad
Talar svenska eller engelska
Har B-körkort och gärna tillgång till egen bil (meriterande)
Vi erbjuder:
Timanställning vid behov - du jobbar när det passar dig
Möjlighet att själv styra över uppdrag och tid
En trygg och inkluderande arbetsmiljö
Konkurrenskraftig timlön
Ett meningsfullt uppdrag där din kunskap gör skillnad
Exempel på arbetsuppgifter:
Mindre elinstallationer och felsökningar
Byte av eluttag, strömbrytare och belysning
Installation av vitvaror
Elservice i fastigheter och lokaler
Rådgivning och kontroll av elsäkerhet

Publiceringsdatum
2025-09-11

Så ansöker du
Skicka in ett kort personligt brev och helst en CV, via. https://dfpstad.se/jobba-hos-oss
Viktigt: Ansökningar utan CV och personligt brev tas automatiskt bort av vår AI-robot.
Ange tydligt vilket jobb du söker och vad du kan bidra med till vårt team.
Vi tar bort annonsen så snart vi har hittat de kandidater vi söker - vänta inte med att skicka in din ansökan!Företag
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://dfpstad.se/jobba-hos-oss Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektriker". Arbetsgivare Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Fören Arbetsplats
Din Företagspartner Jobbnummer
9503202