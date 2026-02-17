Elektriker till Veterankraft i Nacka och Värmdö!
Jobba som elektriker i Nacka & Värmdö - på dina villkor
Vill du fortsätta jobba som elektriker och använda din erfarenhet för att hjälpa andra? Vi på Veterankraft söker dig som är senior och vill arbeta som elektriker i Nacka och Värmdö.
Om jobbet
Hos oss kan du ta de uppdrag som passar dig bäst. Arbetet kan till exempel handla om:
installationer
service och underhåll
felsökning
Du väljer själv hur mycket du vill jobba. Tjänsten är timanställning och ger stor frihet.
Därför trivs många hos oss
Du bestämmer själv när och hur mycket du vill arbeta.
Du får använda din kunskap och känna att du gör nytta.
Du möter människor och får ett socialt och roligt jobb.
Vi söker dig som
Är senior och vill fortsätta jobba på dina villkor.
Har arbetat som elektriker eller har liknande erfarenhet.
Är noggrann, serviceinriktad och har en positiv inställning.
Har körkort och gärna tillgång till bil.
Har grundläggande datavana och kan svenska i tal och skrift.
Villkor och förmåner
Flexibla arbetstider - du väljer själv.
Trygghet med kollektivavtal och försäkring.
Trevlig gemenskap - du kan delta i träffar och aktiviteter med andra veteraner.
Om Veterankraft
Veterankraft gör skillnad varje dag, för både veteraner och kunder genom sitt engagemang och sina insatser. Varje år utför våra veteraner tjänster för tusentals hushåll och företag och bidrar till att göra våra kunders vardag enklare, samtidigt som våra veteraner får ett tryggare och ett rikare socialt liv. Veterankraft är ett av Sveriges ledande bemanningsföretag och största leverantör av hushållsnära- och företagstjänster. Vi finns representerade på ett 40-tal orter från Luleå i norr till Trelleborg i söder.
Ansök nu
Vill du göra nytta, hålla igång och ha roligt på jobbet? Välkommen till Veterankraft - skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor om livet som veteran, vänligen kontakta simon.disheden@veterankraft.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7242681-1846346". Arbetsgivare Veterankraft AB
