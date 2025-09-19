Elektriker till vår kund Nordic Heater AB i Kungsängen
2025-09-19
Elektriker till Nordic Heater AB och Steelex Group AB
Är du en person som tröttnat på det större bolaget med långa beslutsvägar och svårighet att påverka din vardag?
Då har vi kanske tjänsten för dig!
Nordic Heater AB som är en del av Steelex Group AB utvecklar och tillverkar flygplatsvärmare för den moderna och internationella flygmiljön. Med kunder som bland annat Boeing ligger våra produkter i framkant.
I din vardag hos oss kommer du att arbeta med testkörning av våra flygplansvärmare men även montering och övriga el-arbeten kommer att förekomma.
Då Nordic Heater AB är en del av Steelex Group AB så kommer även el-arbete hos våra systerbolag att förekomma.
Övriga bolag i koncernen är Stockholms Vattenskärning AB, Intermekano AB och Steelex AB.
Du bör besitta minst 5-års arbetslivserfarenhet av elektrikeryrket och inneha auktorisation för B-behörighet.
Vidare bör du ha B-körkort
Tala och skriva svenska obehindrat
Som person bör du vara lösningsorienterad, kommunikativ och trivas i arbete med andra men även kunna arbeta självständigt.
Vi erbjuder en vardag med glada kollegor där vi även försöker prioritera tid för att göra personalaktiviteter som främjar gemenskap och arbetsglädje.
Vidare säkerställer vi korta beslutsvägar.
Om Nordic Heater
Sedan 2008 har Nordic Heater varit en del av Steelex Group, som består av fem företag och cirka 60 högkvalificerade medarbetare.
En del av det som gör oss unika är att våra flygplansvärmare produceras i vår egen fabrik i Kungsängen och tillverkas i samarbete med våra systerföretag inom Steelex Group. För att öka produktens livslängd är värmarna tillverkade av rostfritt stål av hög kvalitet.
Du kan välja mellan flygplansvärmare som drivs av el, diesel eller - som vår senaste innovation - batteri. Våra värmare har en kapacitet från 42 kW upp till 200 kW.
Miljö och hållbarhet
Som marknadsledare inom produktion av flygplansvärmare är det mycket viktigt för oss att fokusera på miljö och hållbarhet i allt vi gör. Förutom att värmarna tillverkas i rostfritt stål ser vi till att begränsa vår resurs- och energianvändning så mycket som möjligt under produktionen.
Vi arbetar också aktivt med att utveckla innovativa lösningar för att öka livslängden på våra produkter och med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 45001.
Om Oplana
