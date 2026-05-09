Elektriker till spännande projekt i Gävle
Elektriker inom mellanspänning sökes till projekt i Gävle!
Vill du arbeta i ett spännande och växande projekt där din kompetens verkligen gör skillnad? Vi söker nu engagerade elektriker med erfarenhet eller intresse för arbete inom mellanspänning till ett långsiktigt uppdrag i Gävle. Här får du möjlighet att arbeta i ett professionellt team med varierande arbetsuppgifter inom elinstallation, montage och driftsättning i en utvecklande arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-05-09Om tjänsten
Som elektriker hos oss kommer du främst att arbeta med:
• Mellanspänningsarbete
• Installation och montage
• Kabeldragning och rördragning
• Elcentraler och driftsättning
• Automation och övriga eltekniska arbeten
Arbetet sker enligt en utjämningsperiod på 4 veckor, vilket innebär att arbete på lördagar förekommer.
Vi söker dig som:
• Har giltig elektrikerutbildning och behörighet
• Har erfarenhet av elinstallation eller mellanspänning
• Är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs med praktiskt arbete
• Kan kommunicera på svenska eller engelska
Vi erbjuder:
• Spännande projekt
• Boende erbjuds
• Resa kan ordnas
• Bra arbetsvillkor och trevligt team
• Möjlighet till utveckling inom mellanspänning och elteknik
Projektinformation
Plats: Gävle
Projektlängd: cirka 6 månader med möjlighet till förlängning
Start: enligt överenskommelse
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team!
9901598