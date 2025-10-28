Elektriker till SolF Var med och elektrifiera framtiden!
SolF Holding AB / Installationselektrikerjobb / Uppsala Visa alla installationselektrikerjobb i Uppsala
2025-10-28
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SolF Holding AB i Uppsala
Elektriker till SolF - fokus på elinstallationer och service
Som elektriker hos oss blir du en nyckelperson i våra installationsteam. Ditt huvudsakliga arbete kommer att bestå av elinstallationer och serviceuppdrag hos våra kunder, men rollen kan även omfatta arbete med solcellsanläggningar (AC-sidan), energilagring och elbilsladdare.
Arbetet är varierande och innebär både självständiga uppdrag och samarbete i team. Du kommer att ha en central roll i kundkontakten och bidra till ett professionellt och tryggt helhetsintryck på plats.
Om SolF
SolF är ett växande företag inom el och förnybar energi. Vi arbetar med installation, service och support av el, solcellsanläggningar, energilagring och elbilsladdare. Vi är ett litet, sammansvetsat team som värdesätter samarbete, kvalitet och kundfokus i varje projekt. Vi har höga ambitioner - både tekniskt och servicemässigt - och söker nu en elektriker som vill vara med och leverera hållbara lösningar på högsta nivå.
Vi söker dig som
Är utbildad elektriker med ECY-certifikat eller motsvarande.
Har erfarenhet av elinstallationer och service
Är noggrann, självgående och lösningsorienterad.
Har B-körkort (krav).
Behärskar svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av solcellsinstallationer, energilager eller elbilsladdare.
Fallskyddsutbildning och erfarenhet av arbete på tak.
Vi erbjuder
En framtidssäker roll i ett växande företag inom el och förnybar energi.
Utvecklingsmöjligheter och utbildning inom våra produkter och system.
En arbetsplats där samarbete, trygghet och god stämning står i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Via e-post
E-post: niklas.palm@sol-f.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektriker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SolF Holding AB
(org.nr 559153-6858)
Säbygatan 23 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9578595