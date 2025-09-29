Elektriker till SolF Var med och elektrifiera framtiden!
2025-09-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SolF Holding AB i Uppsala
Som elektriker hos oss blir du en nyckelperson i våra installationsteam. Du kommer att arbeta med installation av:
Solcellsanläggningar (AC-sidan)
Energilagring
Elbilsladdare
Övriga elarbeten
Arbetet är omväxlande och innebär både självständiga uppdrag och samarbete i team. Du kommer att vara en viktig del i kontakten med kund på plats och bidra till ett professionellt helhetsintryck.
Om SolF
SolF är ett solcellsföretag i tillväxt som arbetar med försäljning, installation och support av solceller, energilagring och elbilsladdare. Vi är ett litet, sammansvetsat team som värdesätter samarbete, kvalitet och kundfokus i varje projekt. Vi har höga ambitioner - både när det gäller teknik och service - och vi söker nu en elektriker som delar vår vilja att leverera hållbara lösningar på högsta nivå.
Vi söker dig som:
Är utbildad elektriker med ECY-certifikat eller motsvarande.
Har erfarenhet av installation inom el (gärna solenergi, men inte ett krav).
Är noggrann, självgående och lösningsorienterad.
Har B-körkort (krav).
Har god svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med solceller, energilager eller elbilsladdare.
Fallskyddsutbildning och arbete på tak.
Högre auktorisation så som AL eller A.
Vi erbjuder:
En framtidssäker roll i ett växande företag inom förnybar energi.
Goda utvecklingsmöjligheter och utbildning inom våra produkter.
En arbetsplats där vi värdesätter samarbete, trygghet och god stämning.
Tjänstebil vid behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Via e-post
E-post: niklas.palm@sol-f.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektriker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SolF Holding AB
(org.nr 559153-6858)
Säbygatan 23 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Körkort
