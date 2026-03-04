Elektriker till Moveco - Solceller, Batterilagring & Elbilsladdning
Moveco bygger Sveriges bästa team inom grön energi, och vi söker nu en elektriker inom solcellsbranschen som vill vara med och göra verklig skillnad. Vi installerar solceller, elbilsladdare, batterilagring och gemensam el i Stockholm / Mälardalen, med hög kvalitet, tydlig kundkommunikation och effektivt samarbete mellan montörer och elektriker på alla projekt.
Vi är stolta över att våra kunders förtroende speglas i branschens betyg och rankingar:
Utsedda till ett av Sveriges 10 bästa solcellsföretag 2025 - enligt Reco.se Topprankad #10 i hela Sverige på besiktningar - enligt Solenergikvalitet.se Topp 2 i Stockholm på besiktningar - (Solenergikvalitet)
Din roll hos oss
Som elektriker i Team Moveco är du en nyckelperson på fältet. Du:
• Installerar och driftsätter solcellsanläggningar, batterilager och elbilsladdning
• Felsöker, dokumenterar och säkerställer elsäkerhet enligt regelverk
• Arbetar självständigt ute hos kund, men samarbetar tätt med projekt- och installationsansvariga
• Bidrar till teamets leveranskapacitet och kundnöjdhet
Vi söker dig som
Erfaren elektriker med godkänd utbildning.
Har minst 2-3 års erfarenhet från installations- eller servicearbete från solcellsbranschen, elbilsladdning, batterier eller andra likvärdiga installationsarbeten.
Har god förståelse för elsäkerhet, dokumentation och problemlösning
Är självgående, strukturerad och drivs av att leverera kvalitet
Har B-körkort
Vad du får hos oss
Vara en del av ett växande och engagerat team i en framtidsbransch
Frihet under ansvar, där din insats syns och uppskattas
Konkurrenskraftig lön & tjänstebil
Möjlighet att utvecklas tekniskt och i din karriär
En kultur präglad av samarbete, energi och positiv teamkänsla
Varför ska du välja Moveco?
Hos oss får du verkligen möjligheten att påverka och visa vad du går för direkt. Här är det din insats som avgör hur långt du kan nå karriärmässigt. Vi är inte en jättestor organisation där du fastnar i led. När du levererar kommer vi att uppmuntra att just dina idéer ska växa. Fortsätt din säljkarriär hos oss om du vill få möjlighet att utvecklas och växa i ett bolag som premierar personligt driv. Så ansöker du
