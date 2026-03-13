Elektriker till M.Sjöbergs El på Gotland
Vill du arbeta i ett företag där du får följa projekten från idé till färdigt resultat - och där du varje dag får använda din kompetens i tekniskt roliga och varierande uppdrag? M. Sjöbergs El fortsätter att växa och söker nu en självgående och serviceinriktad Elektriker till Visby.
Om M. Sjöbergs El
M. Sjöbergs EL utför uppdrag inom både privat och offentlig sektor samt åt byggföretag i olika storlekar. Här arbetar du i en verksamhet med stor bredd: service, mindre entreprenader och tekniskt utmanande projekt. Kulturen präglas av prestigelöshet, högt i tak och en stark yrkesstolthet. Hos M. Sjöbergs El är man aldrig färdiglärd - här löser vi problem tillsammans och sätter alltid kunden i fokus.
Det här får du
Hos M. Sjöbergs El blir du en del av en trygg och kunnig organisation där både kvalitet och arbetsglädje står i centrum. Du arbetar nära projekten och får följa dem från ritning till färdigt utförande, vilket ger en stimulerande och varierad vardag.
Här får du stort eget ansvar, tydliga mandat och möjlighet att själv driva ditt arbete framåt. Samtidigt är du omgiven av engagerade och professionella kollegor som gärna delar kunskap och stöttar varandra. M. Sjöbergs El erbjuder en miljö där du både utvecklas och utmanas - och där du känner att ditt arbete gör skillnad.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som elektriker hos M. Sjöbergs El arbetar du både självständigt och i team. Du:
Planerar och driver dina uppdrag framåt
Tar ansvar för ditt dagliga arbete och vågar fatta beslut
Arbetar lösningsorienterat och bidrar till helheten
Samarbetar med kollegor och tar hjälp vid behov
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet inom yrket
ECY-certifikat
B-körkort
God digital kompetens
Flytande svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi tror att du är en person som:
Har ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt
Ser möjligheter snarare än hinder
Trivs med ansvar och eget mandat
Är social, glad och bidrar till ett bra arbetsklimat
Praktisk information
Placering: Gotland
Arbetstid: 07.00-16.00, vardagar
Arbetsområde: Hela Gotland, med möjlighet till uppdrag på fastlandetSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 15 april
Vid frågor, kontakta
Maria Eliadis Alvermark, LB Karriär info@lbkarriar.se
0498-201780
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lb Karriär AB
(org.nr 556631-2335) Arbetsplats
M.Sjöbergs El Jobbnummer
9797748