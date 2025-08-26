Elektriker till långsiktigt projekt! - Möjlighet till resjobb!
2025-08-26
Vi söker ett flertal elektriker för ett långsiktigt uthyrningsuppdrag till vår kund som är ett av de ledande företagen i el och energibranschen! Projektet är framförallt förlagt till Storstockholm och framförallt norr om Stockholm.
För dig som inte bor i arbetsområdet finns möjlighet till resjobb, där vi står vi för reskostnad, boende och traktamente. Du kan därmed bo varsomhelst i Sverige.
Det startar i oktober och beräknas pågå i cirka två år. Efter 6 månaders anställning erbjuds du en tillsvidareanställning hos oss. Efter två år kan det finnas möjlighet till fortsättning i andra projekt. Då kundföretaget är stort och arbetar brett kan det på sikt finnas stora utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med elmätare för hushåll. Vanliga arbetsuppgifter är felsökning av elmätare, ombyggnation av elanläggningar, såsom t ex omdragning av kablar och montering av antenner. Du arbetar till största delen självständigt med en servicebil från kundföretaget. Du får en gedigen introduktion, tydliga instruktioner och rutiner samt stöd från ett kompetent och engagerat ledarteam.
Vi erbjuder
• Ett tekniskt komplext arbete och chansen att lära dig en ny del av elbranschen!
• En verksamhet med ett genomtänkt och framgångsrikt arbetssätt!
• Arbete i den konjunkturs- och framtidssäkra energibranschen! Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har elutbildning på minst gymnasienivå. Du har också gått klart din lärlingstid och har fått ut ditt ECY-certifikat. Pga. kundkontakt och samarbete andra krävs god svenska i både tal och skrift. B-körkort för bil med manuell växellåda är också ett krav.Övrig information
Placering: Norra Storstockholm
Arbetstider: Heltid 40 timmar per vecka, schemalagt måndag-torsdag
Lön: Enligt kollektivavtal.
Start: Oktober 2025
Omfattning: Heltid i två år.Så ansöker du
Sök tjänsten direkt då urvalet sker löpande! Vi vill göra det smidigt för dig som kandidat. Därför kan du söka tjänsten utan CV och komplettera med det i ett senare skede.
I den här tjänsten har vi valt att inte gå ut med kundföretagets namn. Givetvis kommer vi att informera dig om det. Senast vid en eventuell telefonintervju.
För den här tjänsten kommer ett utdrag ur belastningsregistret krävas innan anställning. Kontakt
Sophie Christiansen, ansvarig rekryteringskonsult
Telefonnummer: 076-880 26 81
Emanuel Davén, rekryteringskonsult
Telefonnummer: 076-880 03 67 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MTX Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559067-9378) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MTX Rekrytering & Bemanning Jobbnummer
9477053