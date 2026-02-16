Elektriker till Gunnarsbo Elteknik i Stenungsund
Gunnarsbo Elteknik AB växer och söker nu en självgående elektriker med flerårig erfarenhet inom elinstallation till Stenungsund med omnejd.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Hos oss får du ett varierat arbete där du:
• Driver egna uppdrag från start till mål
• Är med och räknar på jobb och lösningar
• Arbetar med både service och entreprenader
• Har kundkontakt och ansvar i projekten
Vi utgår från Stenungsund, men har mycket jobb i området från Tjörn/Orust ner till Kungälv/Göteborg.
Vi söker dig som:
• Är yrkesverksam elektriker med flera års erfarenhet
• Är självgående, strukturerad och ansvarstagande
• Har erfarenhet av entreprenader (meriterande)
• Trivs i ett mindre team där alla hjälps åt
• Har B-körkort
Obs: Vi söker inte lärlingar till denna tjänst.
Vi erbjuder:
• Ett litet team med go känsla
• Frihet under ansvar
• Varierande och utvecklande uppdrag
• Schyssta villkor och långsiktighet
• Ett seriöst företag som är anslutet till Installatörsföretagen
Om Gunnarsbol Elteknik
Vi på Gunnarsbo Elteknik AB är specialister på allt inom elinstallation - från mindre serviceuppdrag till kompletta entreprenader. Vi utför nyinstallationer, felsökningar, eltester och installation av elbilsladdare för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.
Med många års erfarenhet inom planering, byggande och renovering erbjuder vi smarta, trygga och energieffektiva lösningar som är anpassade efter varje kunds behov. Vårt arbete sträcker sig från villor och kontor till industri, skolor och kommersiella fastigheter.
Vi tror på punktlighet, noggrannhet och personligt engagemang i varje projekt. Målet är alltid att leverera högsta kvalitet - oavsett om det gäller en enkel installation eller ett avancerat system med lastbalansering och smart styrning.
När du anlitar oss får du en trygg partner som tar ansvar hela vägen - från rådgivning och projektering till färdig anläggning och löpande service. Vi hjälper dig att skapa en säker, modern och framtidssäker elmiljö. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjötun Rekrytering AB
(org.nr 559157-9122) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Electus Rekrytering Jobbnummer
9743518