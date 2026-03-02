Elektriker till Elektrosignal Infra- bygg framtidens infrastruktur!
2026-03-02
Är du en driven och yrkesstolt elektriker som vill ta nästa steg i karriären? Vill du arbeta i samhällsviktiga projekt, med stabila villkor och långsiktiga utvecklingsmöjligheter?
Om Elektrosignal Infra
Elektrosignal Infra är en etablerad aktör inom elinstallationer och infrastruktur, med tjänster inom el, signal, tele, kanalisation och konsultverksamhet. Företaget arbetar i komplexa och samhällsviktiga projekt, bland annat inom järnväg och tunnelbana, och omsatte cirka 2,6 miljarder SEK senaste räkenskapsåret.
Om rollen
Som elektriker hos Elektrosignal Infra blir du en viktig del av våra projekt inom nyproduktion samt om- och tillbyggnationer, främst i Stockholm med omnejd. För dig som vill utvecklas ytterligare finns även möjlighet att arbeta med installation och service i större anläggningar, såsom infrastruktur-, järnvägs- och tunnelbaneprojekt.
Du arbetar tillsammans med kompetenta kollegor i ett företag som kombinerar lång erfarenhet, teknisk spets och stark framtidstro.
Arbetstider: Måndag-fredag kl. 07:00-16:00
OB-ersättning förekommer
DETTA SÖKER VI
Vem söker vi?
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad, och som trivs både med eget ansvar och teamwork.
ECY-certifikat / utbildad elektriker
Minst 3 års erfarenhet av elinstallationer (gärna nyproduktion eller ombyggnation)
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Utdrag ur belastningsregistret (krav i processen)
Därför ska du välja Elektrosignal Infra
Stabil arbetsgivare med 99 anställda och stark tillväxt
Spännande och varierande projekt inom kritisk infrastruktur
Möjlighet att utvecklas och bredda din kompetens
Professionell och trygg arbetsmiljö
En arbetsplats där din kompetens verkligen gör skillnad
Urval och rekrytering sker löpande - så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Pepparvägen 81 (visa karta
)
123 56 FARSTA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Linara Valiulina linara.valiulina@studentconsulting.com Jobbnummer
9771335