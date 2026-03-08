Elektriker till driftsättning i Norge Onshore / Offshore 14/21 rotation
2026-03-08
Vi söker elektriker för driftsättning - rotationsjobb i Norge
Onshore med möjlighet till offshore
Elektriker - Commissioning / Driftsättning
Stord, Norge
Vi söker nu erfarna elektriker med erfarenhet av driftsättning/commissioning till rotationsarbete i Norge.
Uppdraget startar onshore på Stord, där du arbetar med driftsättning, testning, felsökning och verifiering av elektriska system inför idrifttagning.
För rätt personer finns även möjlighet att följa projektet vidare offshore efter den inledande onshore-perioden.
Detta är en unik möjlighet att arbeta i ett internationellt projekt inom olja, gas och energisektorn, samtidigt som du arbetar enligt ett attraktivt rotationsschema med längre sammanhängande ledighet med 14 dagar arbete - 21 dagar ledigt.
Om projektet - Onshore
Arbetet sker på Stord, Norge, på ett onshore-projekt.
Riggen/systemen testas, verifieras och förbereds för drift, vilket innebär att arbetet sker på land i en trygg industrimiljö under den initiala fasen.
Efter onshorefasen finns möjlighet att fortsätta projektet offshore.
Som elektriker inom commissioning arbetar du med driftsättning och testning av elektriska system, inklusive:
• Pre-commissioning och systemkontroller* Testning och verifiering av elektriska installationer* Felsökning och åtgärder vid tekniska avvikelser* Isolationsmätning (megger), jordningskontroller och kontinuitetstester* Loop-checks och funktionskontroller* Verifiering av signaler mellan utrustning och kontrollsystem* Dokumentation och rapportering av tester och resultat
Du arbetar i nära samarbete med instrument-, automation- och mekanikteam för att säkerställa att systemen fungerar korrekt inför driftsättning.
Boende, måltider & resor ingår
Du får ett komplett upplägg där allt praktiskt är ordnat:
Boende ingår - eget rum med dusch och toalett
Frukost, lunch och middag varje dag under hela projektet
eLinked står för alla resebiljetter kopplade till rotationen, inklusive flyg och transfer till Stord.
Vi söker dig som har
• Elektrikerutbildning med certifikat, ECY eller motsvarande
• Giltig DSB-auktorisation (krav för arbete i Norge)* Minst 3 års erfarenhet som elektriker
• Erfarenhet av driftsättning, testning eller felsökning av elektriska system
• Erfarenhet från commissioning, industri-, energi- eller offshoreprojekt är meriterande
Språkkrav
Engelska, tal och skrift
Vi värdesätter att du är noggrann, analytisk och lösningsorienterad, då commissioningarbete kräver systematisk felsökning och dokumentation.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
Rotation 14/21 dagar med lång sammanhängande ledighet
Boende och alla måltider inkluderade
Resor bokas och betalas av eLinked
Trygg anställning enligt norska kollektivavtalet El & IT
Internationell erfarenhet inom olja, gas och energisektorn
Möjlighet att fortsätta projektet offshore
Välkommen att registrera din ansökan via länken och bifoga ett uppdaterat CV.
Om du redan har DSB-certifikat, bifoga gärna detta i din ansökan.
Urval sker löpande. Varaktighet, arbetstid, etc.
Rotation 14 dagar arbete - 21 dagar ledigt Så ansöker du
