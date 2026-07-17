Elektriker till belysningsprojekt i Stockholm
ELinked AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2026-07-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Är du elektriker och vill utvecklas inom belysningsinstallation? Nu söker eLinked AB flera elektriker till spännande projekt runt om i hela Stockholmsområdet.
Du kommer främst att arbeta med belysningsentreprenader i skolor, kontor, kommersiella fastigheter och andra offentliga miljöer. Projekten omfattar både nyinstallationer, ombyggnationer och modernisering av befintliga belysningsanläggningar.
Vi välkomnar både dig som är i början av din karriär och dig som har några års erfarenhet. Oavsett om du är 1, 2 eller 3 års montör, eller färdig installationselektriker, får du arbeta tillsammans med erfarna kollegor i välplanerade projekt där kvalitet och säkerhet står i fokus.
Hos oss får du en trygg anställning, varierande arbetsdagar och goda möjligheter att utvecklas. För dig som visar engagemang och vill ta nästa steg finns en tydlig utvecklingsväg mot rollen som ledande montör, där du får ansvar för att planera och driva dina egna projekt.Dina arbetsuppgifter
Som elektriker inom belysning kommer du att arbeta med installation, ombyggnation och modernisering av belysningsanläggningar.
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
Installation och montering av belysningsarmaturer
Kabeldragning, förläggning och inkoppling
Inkoppling och anslutning i elcentraler
Byte och uppgradering till energieffektiva LED-lösningar
Felsökning, provning och driftsättning
Dokumentation enligt projektets rutiner
Samarbete med andra elektriker, montörer och projektledare
Du arbetar främst i skolor, kontor, kommersiella lokaler och andra fastigheter där belysningen byggs om eller moderniseras, men andra typer av jobb så som stambyte eller nyproduktion av fastigheter/lägenheter förekommer också.
Vi söker dig som
Är 1, 2 eller 3 års montör eller färdig installationselektriker
Har genomförd elutbildning
Har giltigt ECY-certifikat
Har B-körkort
Talar och skriver svenska
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta tillsammans med andra
Tidigare erfarenhet av belysningsentreprenader är meriterande men inget krav. Vi värdesätter framför allt en positiv inställning och viljan att utvecklas.
Meriterande
Erfarenhet av elinstallation eller entreprenad
Erfarenhet av belysningsprojekt eller ROT-arbeten
Liftkort eller fallskyddsutbildning
ESA eller andra relevanta utbildningar
Vi erbjuder
Kollektivavtal enligt Installationsavtalet
Konkurrenskraftig lön
Tjänstepension och försäkringar via Fora
Friskvårdsbidrag
Arbetsmobil och moderna digitala verktyg
Vidareutbildningar och kompetensutveckling
Långsiktiga uppdrag hos etablerade kunder
En engagerad konsultchef som stöttar dig genom hela uppdraget
Möjlighet att utvecklas till ledande montör och på sikt ansvara för och driva egna projekt
Om eLinked AB
eLinked AB är ett specialiserat rekryterings- och bemanningsföretag inom el och teknik. Vi samarbetar med några av Sveriges ledande elentreprenörer och erbjuder uppdrag inom installation, service, industri och infrastruktur.
Vi tror på långsiktiga relationer, personlig kontakt och att matcha rätt elektriker med rätt projekt. Hos oss blir du en del av ett företag där din utveckling står i fokus.Så ansöker du
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Skicka in ditt CV redan idag. Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/
171 48 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
eLinked Stockholm Kontakt
Sales & consultant manager
Christoffer Andersson christoffer@elinked.se +46760027792 Jobbnummer
10005394