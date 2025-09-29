Elektriker Till Aviseq, Stockholm-Arlanda
2025-09-29
Elektriker till AVISEQ Critical Communication AB
Vill du vara en del av en spännande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och bidra till säkerhet inom svensk luftfart? Vi söker nu en engagerad Elektriker som vill arbeta med drift och underhåll av Luftfartsverkets elanläggningar på och runt Stockholm-Arlanda Airport.
Du kommer att tillhöra ett fastighetsteam på AVISEQ Critical Communication AB och vara stationerad på kontrollcentralen som ligger i anslutning till Arlanda flygplats. Då teamet är nybildat kommer du att ges stora möjligheter att själv påverka ditt arbetssätt och de metoder som krävs för att upprätthålla en god leverans till kund.
Du erbjuds ett utmanande och stimulerande arbete i en spännande miljö inom vår luftfartsenhet med inriktning på elanläggningar och reservkraftsystem som finns i Luftfartsverkets fastigheter.
Du kommer att vara en viktig länk i kedjan att upprätthålla den tekniska driften av Luftfartsverkets fastigheter samt för säkerheten kring flygtrafiken genom att arbeta med övervakning, nyinstallationer samt förebyggande och felavhjälpande underhåll.
Arbetet bedrivs enligt gällande kvalitets- och miljöanvisningar samt krav på revisioner och du ansvarar för att de följs och genomförs. Arbetet bedrivs även inom ramen för svensk elsäkerhetslagstiftning med underliggande förordning, föreskrifter och branschstandarder.
Vem är du?
Du har god erfarenhet av rollen som Serviceelektriker alternativt Installationselektriker. Som person är du ansvarstagande och engagerad i ditt arbete. Du har lätt att ta egna initiativ och uppvisar god social förmåga i dina kontakter och ditt samarbete med andra, både internt och externt. Ditt arbete präglas av affärsmässighet, god kvalitet och hög servicegrad. Du är stresstålig och har ett gott öga för prioriteringar.
Grund för anställning är svenskt medborgarskap och godkänd registerkontroll/säkerhetsprövning.
Vi söker dig som har:
Minst 3-årig gymnasiekompetens eller YH-utbildning med inriktning elteknik.
Flerårig erfarenhet inom yrket.
Erfarenhet av offertförfrågan och granskning av offerter.
Erfarenhet av för rollen vanligt förekommande utrustning och instrument samt PC-baserade stödsystem.
Vana att läsa och följa tekniska instruktioner samt anläggningsdokumentation.
Goda kunskaper i såväl svenska som engelska.
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta i låg- och högspänningsställverk.
Erfarenhet av att arbeta med dieselgenererad reservkraft.
Erfarenhet av att arbeta med UPS-system.
Erfarenhet av att arbeta med likspänningssystem.
Erfarenhet av att arbeta med AutoCAD eller annat liknande ritningsprogram.
AVISEQ kommer att bli en del av LFV (Luftfartsverket), vilket skapar nya möjligheter för långsiktig utveckling och samarbete. Vi fortsätter att leverera enligt avtal och utvecklar ständigt våra tjänster och relationer. Mer information finns på www.aviseq.se
samt www.lfv.se.
Välkommen att bli en del av vår spännande resa!
För frågor om tjänsten kan du kontakta Mats Nyström, 072-158 24 26.
Välkommen med din ansökan, gärna så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Vi tar ej emot ansökningar via mail utan enbart via länken här i annonsen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, där vi tillämpar 6 månaders provanställning. Grund för anställning är godkänd registerkontroll/säkerhetsprövning och tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi eftersträvar mångfald och välkomnar sökande som kan bidra till att vi uppnår detta.
AVISEQ verkar inom kritisk kommunikation. Vi är specialister på att erbjuda kostnadseffektiva tjänster utan att göra avkall på säkerheten. Vi övervakar, driftar och underhåller våra kunders tekniska utrustning och system, allt för att säkerställa deras kritiska verksamhet. Våra största kunder verkar inom luftfart och säkerhet vid flygtrafikcentraler, flygplatser, statliga myndigheter och företag, såväl offentliga som privata, i hela Sverige. AVISEQ har cirka 200 anställda och blev i maj 2020 en del av LFV-koncernen. Vi vill vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och att ta ett samhällsansvar! Så ansöker du
