Elektriker till Avesta, Hedemora & Säter
2025-12-11
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Granitor Electro AB i Hedemora
, Avesta
, Hofors
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige
Granitor Electro är ett av Skandinaviens ledande elteknikföretag. När du börjar arbeta hos oss kommer du till ett väletablerat företag med stark familjekänsla - med gemenskap, sammanhållning och trivsel. Vi är stolta över att kunna erbjuda varierande arbetsuppgifter, trygghet och goda utvecklings- och karriärmöjligheter för våra anställda.Vi har till vår stora glädje många kunduppdrag och behöver förstärka våra avdelningar i både Avesta, Hedemora och Säter med ännu fler duktiga elektriker. Våra uppdrag är av blandad karaktär och vi arbetar dels i längre entreprenadprojekt, service åt bla. kommuner, Region Dalarna samt inom stål- och gruvindustrin.
När du blir anställd hos oss får du ett välkomnande genom en strukturerad introduktion som speglar den familjära känslan i det stora bolaget. Vi är idag en härlig styrka på ca 40 personer, utspridda över de tre orterna och alla ingår i Region Mitt. Vår rekryterande chef Daniel Altörn svarar gärna på dina frågor, se kontaktuppgifter längre ner i annonsen. Bemanningsföretag undanbedes.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Arbetet är av varierande karaktär beroende på om du är ute på serviceuppdrag, arbetar i projekt eller är ute på industrin. Uppgifterna i sig kan omfatta allt ifrån ställverk till belysning och övriga installationer inom bygg och infrastruktur. Andra delar kan vara t.ex kabeldragning, installation, kopplingar och felsökning.
Vi värnar om våra medarbetare och hos oss har du stora möjligheter till utveckling och ansvar.
Vi söker dig som har fleråriga kunskaper inom yrket är ansvarstagande, självgående, flexibel och har viljan att bidra till teamet. Eftersom arbetet medför kontakter både internt och externt krävs det att du har förmåga att samarbeta med kollegor och har bra relationer med kunder.
Vi söker dig:
• Som har el-utbildning och ECY-certifikat eller motsvarande kompetens
• Ett par års erfarenhet som elektriker
• B-körkort är ett krav
• Du måste kunna läsa och förstå ritningar
• Goda kunskaper i Svenska både muntligt och skriftligt.
Meriterande om du arbetat inom liknande bransch tidigare och har erfarenhet av arbetsledning som t.ex ledande montör, projektledare eller motsvarande. Är du dessutom duktig med digitala verktyg är det ett plus.
Vi erbjuder När du börjar hos oss kommer du att få en bra introduktion som vi är stolta över. Förutom att du får branschens bästa kollegor så kommer du även få förmåner som på olika sätt bidrar till en lite bättre vardag. Vi erbjuder bland annat:
• Trevliga kollegor som vi arbetar professionellt och tillsammans med för att lösa våra uppdrag
• Tillgång till vår förmånsportal Benify med möjlighet till rabatter hos olika varumärken
• Bra arbetsmiljö och ett fritt arbete under ansvar med intressanta och varierande uppdrag
• Möjlighet till personlig utveckling, fortbildning och karriär
• Kollektivavtalade försäkringar med goda villkor för tjänstepension och även extra skydd vid sjukdom mm.
• En spännande miljö i stabilt och expansivt företag
• Friskvårdsbidrag och möjlighet till sjukvårdsgruppförsäkring
• Möjlighet till förmånliga drivmedelsavtal
På Granitor sätter vi våra medarbetare i centrum!
Vill du veta mer? Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Granitor, ta del av medarbetarnas egna historier: Jobba på Granitor Electro - Granitor
Ansökan Då urval sker löpande ber vi dig skicka in din ansökan omgående.
Välkommen med din ansökan!
Granitor Electro är ett av Skandinaviens största elteknikföretag. Vårt fokus ligger på entreprenad- och servicetjänster inom fastighet, industri och infrastruktur. Vi är en del av Granitor-gruppen, en svensk företagsgrupp som är verksam inom fastighetsutveckling och förvaltning, entreprenad, konsult och underhåll samt tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag. Ersättning
