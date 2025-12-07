Elektriker till automation och robotteknik - Stockholm
2025-12-07
Elektriker till automation och robotteknik
DEKRA - A Global Partner for a Safe, Secure & Sustainable World
Vill du göra världen till en säkrare plats? Vår vision är att genom innovativa tjänster skapa trygghet på vägen, i hemmet och på jobbet. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare kommer du att ha kul på jobbet. Till DEKRAs sektion Design & Konstruktion inom affärsområdet Mekaniserad Provning söker vi nu en Mekatroniker med teoretisk och praktisk kunskap inom elektronikkonstruktion för gränsöverskridande samarbete mellan våra el- och problabb samt prototypverkstad.
DEKRA är ett globalt företag som levererar tjänster inom bland annat avancerad och mekaniserad oförstörande materialprovning med fokus på säkerhet. Materialprovningen utförs med hjälp av manipulatorer i form av robotar eller stationära system. Robotsystemen byggs av DEKRA för fjärrstyrd inspektion av områden och komponenter som inte är åtkomliga på annat sätt, vilket ofta innebär att systemen är unika för varje uppdrag och projekt.
Tjänsten
Som elektriker inom mekaniserad provning på DEKRA ansvarar du för design, montering och konstruktion av våra styrsystem, kabeldimensionering, motor- och encoder-installation samt funktionstester av såväl enskilda komponenter som kompletta system. Styrsystemen och installationerna återfinns främst i fjärrstyrda inspektionsutrustningar som vi designar, bygger, testar, felsöker och modifierar i våra egna lokaler i Solna.
Utöver eldesign och montering deltar du även aktivt i mekanisk montering, anpassning och utprovning av de manipulatorer och robotar som tas fram av teamet. Du bidrar med din erfarenhet och ger rekommendationer för att förenkla och förbättra systemdesign och funktion.
Arbetet är fritt, omväxlande och kreativt och du har i din roll möjlighet till stor inverkan på utrustningarnas funktioner och utformning.
Projekten innebär ofta ett nära samarbete med dina kollegor på DEKRA i Sverige och ibland internationellt. Avdelningen finns utspridd över hela Sverige med den största gruppen placerad i Solna. Våra uppdrag innebär resor både inom Sverige och internationellt, oftast i perioder om 1-2 veckor per tillfälle. Normalt förekommer cirka 20-50 resdagar per år, vissa år färre och undantagsvis fler.
Vem är du?
Du är en positiv och energirik person med stor teknisk förståelse och kreativitet. Du är elektriker med ett stort praktiskt intresse. Vi tror att du är en hands on elektriker som gillar att såväl löda kretskort som kontraktera kablar och att montera elskåp. Du har sannolikt kunskap eller intresse inom reglerteknik och inbyggda system.
Du tycker om variationen med att jobba med helheten såsom design, beställningsarbete, montering och justering samt utprovning av det du skapat och slutligen inspektionsgenomförandet hos kunden när produkten är klar.
I el-verkstaden arbetar du med ordning och reda samt ett högt säkerhetstänk.
B-körkort är ett krav, likväl som goda kunskaper i svenska och engelska.
Välkommen med din ansökan!
