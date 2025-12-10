Elektriker Till 1komma5° - Forma Framtidens Energilösningar!
2025-12-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 1komma5 Grader AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Öckerö
eller i hela Sverige
Välkommen till 1KOMMA5, Europas ledande leverantör av energilösningar till privatpersoner.
Vi driver visionen om en klimatneutral europeisk villamarknad enligt Parisavtalet 2030 och levererar lösningar som solceller, laddboxar, energilagring och vårt AI-baserade energistyrsystem Heartbeat. Företaget grundades 2021 och har redan över 2 200 medarbetare på mer än 75 orter i Norden, Europa och Australien. Redan 2023 nådde vi Unicorn-status som det snabbast växande cleantech-bolaget någonsin.
Följ med på en imponerande resa genom att bli en del av 1KOMMA5 Sverige, och forma framtiden för kommande generationer - steg för steg, hus för hus.
Om rollen Som elektriker blir du en viktig del av våra projekt, från planering till färdig installation. Du arbetar med installation, driftsättning och service av solcellsanläggningar, växelriktare, laddboxar och energilagringssystem hemma hos våra kunder.
Du planerar själv dina arbetsdagar utifrån uppdrag som tilldelas av vår projektledare, och har löpande kundkontakt för att säkerställa en trygg och professionell upplevelse.
Arbetet är varierat och innebär både självständigt ansvar och samarbete med kollegor i fält och på kontoret.Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Installation och driftsättning av solcellsanläggningar, växelriktare, laddboxar och batterilösningar
Allmänna elinstallationer och servicearbete
Felsökning, underhåll och dokumentation av installationer
Planering av kunduppdrag och kommunikation med projektledare
Egenkontroller och rapportering enligt företagets rutiner
Mindre inköp vid behov
Säkerställa hög säkerhetsnivå och god kundupplevelse
Vi söker dig som
Är färdigutbildad elektriker
Har gärna minst 4 års erfarenhet av installationer, helst inom solenergi, laddlösningar eller energilagring
Har B-körkort
Talar och skriver svenska och engelska
Är självständig, strukturerad och serviceinriktad
Har god kommunikationsförmåga och gillar kundkontakt
Erfarenhet som elektriker och inom branschen är meriterande, men även du som är nyutbildad och vill utvecklas inom området är varmt välkommen att söka!
Vad erbjuder vi dig?
Tillsvidareanställning på heltid
Stor flexibilitet med ansvar under frihet
En plats i ett öppet och samarbetsorienterat team
Tillgång till afterworks, happenings och goda utvecklingsmöjligheter
Chansen att bidra till den gröna omställningen och göra verklig skillnad
Är du redo att göra skillnad? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
START: Enligt överenskommelse PLATS: Göteborg OMFATTNING: 100%
1KOMMA5 strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I vår personalsammansättning vill vi spegla samhället i övrigt och välkomnar både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund till att bli vår kollega. För att säkerställa att våra medarbetares värdegrund stämmer överens med 1KOMMA5o tar vi en bakgrundskontroll av offentliga domar och åtal som en del av rekryteringsprocessen.
