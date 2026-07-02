Elektriker Till 1komma5° - Forma Framtidens Energilösningar!
1komma5 Grader AB / Installationselektrikerjobb / Malmö Visa alla installationselektrikerjobb i Malmö
2026-07-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 1komma5 Grader AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Vi driver visionen om en klimatneutral villamarknad och erbjuder solceller, laddboxar, energilagring och vårt AI-styrsystem Heartbeat. Sedan starten 2021 har vi vuxit till 3000 medarbetare på 80 platser runt om i världen och blev unicorn 2023 som ett av världens snabbast växande cleantechbolag.
Häng med på resan mot en hållbar framtid.
Om rollen Som elektriker hos oss arbetar du med installation och driftsättning av våra energilösningar hemma hos privatkunder. Arbetet är varierat och innebär allt från installation av solcellsanläggningar och laddboxar till service och felsökning.
Du planerar i stor utsträckning dina arbetsdagar själv utifrån uppdrag från projektledare och har löpande kontakt med kunder för att säkerställa att installationen blir både säker och professionell.
Du arbetar självständigt ute i fält men är alltid en del av ett team där kollegor och projektledare finns nära till hands.
Vad du kommer göra
Installation och driftsättning av solcellsanläggningar, växelriktare, laddboxar och batterilösningar
Allmänna elinstallationer och servicearbete
Felsökning, underhåll och dokumentation av installationer
Planering av uppdrag i dialog med projektledare
Säkerställa kvalitet, säkerhet och en bra kundupplevelse
Vem är du
Vi söker dig som är utbildad elektriker och som gillar att arbeta praktiskt och självständigt. Du är noggrann, lösningsorienterad och tycker om kundkontakt.
Har du erfarenhet av solceller, laddboxar eller energilagring är det ett stort plus, men det är inget krav. Är du ny i yrket och vill utvecklas inom en växande bransch är du också varmt välkommen att söka!
Vi tror att du:
är utbildad elektriker med ECY-certifikat
har B-körkort
talar svenska och gärna engelska
är serviceinriktad och ansvarstagande
Vad erbjuder vi dig?
Trygg anställning med kollektivavtal
Stor frihet under ansvar i ditt dagliga arbete
Ett öppet och samarbetsorienterat team
Afterworks, teamaktiviteter och utvecklingsmöjligheter
Möjlighet att arbeta i en snabbt växande framtidsbransch
Hos oss får du vara med och bidra till den gröna omställningen och hjälpa villaägare att producera sin egen energi.
START: Enligt överenskommelse PLATS: Skåne OMFATTNING: 100%
1KOMMA5° strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I vår personalsammansättning vill vi spegla samhället i övrigt och välkomnar både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund till att bli vår kollega. För att säkerställa att våra medarbetares värdegrund stämmer överens med 1KOMMA5o tar vi en bakgrundskontroll av offentliga domar och åtal som en del av rekryteringsprocessen.
Vi tar endast emot och bearbetar ansökningar via annons och inte via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7090926-2081543". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 1komma5 Grader AB
(org.nr 559069-2900), https://jobb.1komma5.com
Hyllie Boulevard 21 (visa karta
)
215 32 MALMÖ Arbetsplats
1komma5° Sverige Jobbnummer
9988473