Elektriker sökes till spännande uppdrag i Luleå och Boden
Konsultia AB / Elektrikerjobb / Luleå Visa alla elektrikerjobb i Luleå
2026-06-25
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Om kundföretaget
Har du erfarenhet som elektriker och är redo för nästa utmaning? Nu söker Konusltia engagerade elektriker till kommande uppdrag hos våra kunder i både Luleå och Boden.
Vi har en stark efterfrågan från våra kunder och ser en intensiv period framför oss med flera intressanta projekt inom industri, entreprenad, service och installation. Därför söker vi dig som vill vara en del av vårt växande team.Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som elektriker hos oss arbetar du med installation, felsökning, service och underhåll ofta inom industriell miljö. Du kommer att bidra till att våra produktionsanläggningar fungerar effektivt och säkert och du spelar en viktig roll i att minimera driftstopp och säkerställa hög driftsäkerhet.
Arbetet innebär att du självständigt planerar och utför både förebyggande och avhjälpande underhåll. Du kommer att arbeta med allt från styr- och reglerteknik till felsökning i maskiner, motorer och produktionssystem. I rollen ingår även dokumentation av utfört arbete samt kontakt med både tekniker, produktion och leverantörer.Profil
Vi tror att du är en person som gillar att ta ansvar för ditt arbete och som trivs med att hitta lösningar när utmaningar dyker upp. Du har en utbildning inom el och gärna erfarenhet från branschen, men det viktigaste för oss är att du har rätt inställning och ett engagemang för ditt yrke. Du arbetar lika bra på egen hand som tillsammans med kollegor och uppskattar varierande arbetsdagar. Har du dessutom B-körkort är det ett stort plus.
Övrig information
Vi intervjuar löpande så skicka därför in din ansökan redan idag.
För mer frågor om tjänsten kontakta Desire Lindberg eller desire@konsultia.se
Under sommaren är vår tillgänglighet begränsad. Vi besvarar ditt meddelande så snart vi har möjlighet.Om företaget
Konsultia är specialister på bemanning och rekrytering som för svensk industri framåt. Vi är engagerade, kundfokuserade och hittar guldkorn som andra missar.
Genom åren har Konsultia rekryterat tusentals medarbetare som både vuxit och utvecklats. En del har erfarenhet sedan tidigare men många har också kommit från andra håll och vågat prova sina vingar i en ny bransch. Vi är övertygade om att industrin har något för de flesta och att människor växer med rätt förutsättningar – bara viljan finns.
Konsultia erbjuder:
Schyssta villkor: Kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, sjuklön, pension, försäkringar, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
Trygghet: Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Utvecklingsmöjligheter: Vi arbetar med många stora och välkända industriföretag.
I vår senaste medarbetarundersökning (2025) fick vi 4,3 på skala 1–5 i helhetsbetyg av våra konsulter.
Vår verksamhet finns över hela Sverige – läs mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Furunäsvägen 100 (visa karta
)
941 52 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Desire Lindberg desire@konsultia.se +46 70 517 26 38 Jobbnummer
9978423