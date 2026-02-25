Elektriker sökes till mindre elfirma i norra Stockholm
2026-02-25
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Canriks EL & Kraft AB i Österåker
Vi söker en självgående elektriker till vår firma där vi utför blandade typer av elarbeten - från servicejobb och felsökning till installationer i bostäder och lokaler. Hos oss får du ett varierat arbete med ansvar och frihet, men också krav på kvalitet och noggrannhet.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Arbetsområde: huvudsakligen Österåker och norra Stockholm.
Arbete mot både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.
Blandade uppdrag: service, felsökning, ROT-jobb, nyinstallation och renovering.
Heltid, dagtid.Kravprofil för detta jobb
Fullgjord utbildning som elektriker (gymnasie- eller vuxenutbildning inom el/installation).
ECY-certifikat.
Minst 5 års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom elinstallation/service.
God kunskap i felsökning, installation, reparation och underhåll.
Förmåga att arbeta självständigt men också samarbeta i team.
B-körkort är ett krav.
Svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av både privat- och företagskunder.
Kunskap inom styr- och reglerteknik, larm eller nätverk.
Heta arbeten och liftkort.
Vi söker dig som
Är noggrann, pålitlig och ansvarstagande.
Kan ta egna initiativ och hitta lösningar.
Har ett trevligt bemötande gentemot kunder.
Vi erbjuder
En varierad vardag i en mindre firma där beslutsvägarna är korta.
Nära samarbete med kollegor.
Friskvårdsbidrag.
Möjlighet till utveckling och breddad kompetens.Så ansöker du
Skicka ditt CV till: jobb@canriksel.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@canriksel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Canriks EL & Kraft AB
(org.nr 556125-0993) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9764150