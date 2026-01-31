Elektriker sökes till kul gäng i Stockholm
2026-01-31
Mariatorgets Elektriska är ett innovativt elinstallationsföretag i Stockholm med säte på Kungsholmen. Vi levererar helhetslösningar, delprojekt och mindre servicearbeten.
Vi erbjuder stark familjekänsla med gemenskap, sammanhållning och trivsel. Vi är stolta över att kunna erbjuda varierande arbetsuppgifter, trygghet och goda utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare.
Vi söker dig som har bred erfarenhet av elektrikeryrket och gärna med erfarenhet inom service.
Du tycker om variation och vill vara med och växa i ett relativt nystartat elinstallationsbolag och samtidigt bidra till samhällets utveckling.
Du som söker tycker om utmaningar och vill ha ett roligt och utvecklande arbete där du får träffa olika människor, lösa problem, samt utföra elinstallationsarbeten. Du får ett varierande arbete och kommer att få utföra olika arbetsuppgifter inom entreprenadprojekt, delprojekt och serviceuppdrag.
Vi vill att du som söker är lösningsorienterad, serviceinriktad och ansvarsfull. Du är resvillig och kan tänka dig att arbeta i Stockholm och i Mälardalen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post
E-post: linus.nilsson@mtbk.se Omfattning
