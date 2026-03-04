Elektriker sökes - långvarigt projekt i Stockholm
2026-03-04
Arbetsgivare: eLinked ABArbetsort: Stockholm
Anställning: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
eLinked AB söker installationselektriker till entreprenadprojekt inom nyproduktion, ombyggnation och service i Stockholmsområdet.
Vi söker både juniora elektriker och erfarna installationselektriker som vill arbeta med elinstallationer i bostäder, kontor och kommersiella fastigheter.
Arbetet sker i projekt tillsammans med andra elektriker och montörer där du arbetar enligt ritningar, tekniska beskrivningar och gällande elsäkerhetsregler.
Tjänsten passar dig som vill ha stabila projekt, tydliga arbetsuppgifter och långsiktiga uppdrag inom elinstallation.
Hos oss får du:
Trygg anställning med kollektivavtal
Vettiga villkor
Långsiktiga uppdrag
Möjlighet att växa, gå utbildningar och levla upp i rollen
Ett ärligt jobb, bra kollegor och ordning & reda. Som det ska vara.Arbetsuppgifter
Som installationselektriker arbetar du med elinstallationer i entreprenadprojekt och fastigheter.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta:
Installation av el i nyproduktion och ombyggnation
Dragning och förläggning av kabel, rör och kabelstegar
Montering och inkoppling av belysning, eluttag och kraftinstallationer
Installation och inkoppling i elcentraler och fördelningar
Märkning, kontroll och dokumentation av elinstallationer
Felsökning och funktionskontroll av elanläggningar
Installation av svagströmssystem såsom brandlarm, data och säkerhet
Samarbete med andra elektriker, montörer och yrkesgrupper
Säkerställa att arbetet följer elsäkerhetsföreskrifter och gällande standarder
Arbetet kan utföras både självständigt och i team beroende på projekt.
Vi söker dig som
Montör/fullbetalda Installationselektriker
Har avslutad och godkänd elutbildning
Har ECY-certifikat eller motsvarande
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Är noggrann, lösningsorienterad och skön att jobba med
Meriterande kompetenser
Erfarenhet från Installation, entreprenad eller service
Har ca 1 års yrkeserfarenhet som elektriker
Det här erbjuder vi dig
Kollektivavtal enligt Installationsavtalet
Marknadsmässig lön + möjlighet till ackord
Tjänstepension och försäkringar via Fora
Friskvårdsbidrag (t.ex. SATS, Nordic Wellness eller 24/7 Fitness)
Arbetsmobil och smidiga digitala verktyg
Möjlighet till utbildningar och certifieringar
Bra företagskultur med gemensamma aktiviteter
Karriärvägar mot ledande montör eller projektledare
Om eLinked AB
eLinked AB är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom el och teknik.Vi samarbetar med både mindre elfirmor och större entreprenörer och finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fokus? Långsiktiga anställningar, personlig kontakt och att matcha rätt elektriker till rätt projekt.Så ansöker du
Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag - ansök redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/
Victor Barraza victor.barraza@elinked.se
9777790