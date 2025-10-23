Elektriker sökes - bli en del av vårt team!
Junglia AB / Installationselektrikerjobb / Skurup Visa alla installationselektrikerjobb i Skurup
2025-10-23
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junglia AB i Skurup
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Är du tekniskt intresserad och vill arbeta med elinstallationer och underhåll? Vi söker en elektriker till en av våra kunder där du får vara med och säkerställa trygg och fungerande el i olika miljöer.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Installation, service och underhåll av elutrustning
Felsökning och reparationer
Säkerställa att arbetet följer säkerhetsföreskrifter och standard
Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevliga kollegor och positiv arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom el och teknikKvalifikationer
Färdigutbildad elektriker med behörighet
Erfarenhet från installation och service
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se
Ämne: Elektriker + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
274 35 SKURUP Jobbnummer
9570816