Elektriker sökes - bli en del av vårt team!

Junglia AB / Installationselektrikerjobb / Skurup
2025-10-23


Visa alla installationselektrikerjobb i Skurup, Svedala, Ystad, Sjöbo, Trelleborg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Junglia AB i Skurup, Svedala, Ystad, Sjöbo, Trelleborg eller i hela Sverige

Är du tekniskt intresserad och vill arbeta med elinstallationer och underhåll? Vi söker en elektriker till en av våra kunder där du får vara med och säkerställa trygg och fungerande el i olika miljöer.

Publiceringsdatum
2025-10-23

Arbetsuppgifter
Installation, service och underhåll av elutrustning
Felsökning och reparationer
Säkerställa att arbetet följer säkerhetsföreskrifter och standard

Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevliga kollegor och positiv arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom el och teknik

Kvalifikationer
Färdigutbildad elektriker med behörighet
Erfarenhet från installation och service
Goda kunskaper i svenska

Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se

Ämne: Elektriker + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: jobb@junglia.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Junglia AB (org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
274 35  SKURUP

Jobbnummer
9570816

Prenumerera på jobb från Junglia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Junglia AB: