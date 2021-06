Elektriker Södertälje - Energihem i Sverige AB - Installationselektrikerjobb i Sollentuna

Energihem i Sverige AB / Installationselektrikerjobb / Sollentuna2021-06-30Tror du på solel som framtida energikälla? Att värmepumpar och fönster kan spara energi och höja fastigheters värde? Lämnar du ofta ett gott intryck, är positiv och gillar utmaningar? Med vår utbildning och våra produkter är vi övertygade om att vi tillsammans kan lyckas.Energihems offensiva tillväxtresa fortsätter uppåt och vi söker nu en service-elektriker med några års erfarenhet i branschen.Vi söker dig som:Är en snabb och effektiv elektrikerSträvar efter att alltid slutföra dina arbetsuppgifter innan du tar dig an ett nytt projektTycker att kvalitet och noggrannhet är viktigtSnabbt blir självgåendeTrivs i att arbeta självständigt där du själv planerar dina dagar som består av bland annat kundkontakt, kundbesök, installation, administration och logistikplaneringDu kommer att ingå i ett team med solelsmontörer och ha övergripande ansvar för elinstallationerna. Tillsammans ansvarar ni för kommunikation och utförandet av solelsinstallationer hos privatpersoner. Du kommer att arbeta mestadels självständigt hos våra kunder. Eftersom vi har kunder i hela Sverige, ser vi att du motiveras av och tycker det är roligt att få resa några dagar per vecka. Det är vidare meriterande men inget krav om du tidigare har jobbat med solelsinstallation.För att du ska komma in i jobbet på ett så bra sätt som möjligt utbildar vi självklart dig i hur våra montage ska utföras och kvalitetssäkras.Ansök redan idagEftersom vi söker drivna och handlingskraftiga personer, så gillar vi direktkontakt. Ring Rekryterare Tommy på telefon 0707649223 om du har frågor om tjänsten. Om inte, skickar du in din ansökan redan idag, då vi rekryterar löpande. Du ansöker genom att mejla ditt cv och ett personligt brev till: rekrytering_tommy@energihem.com MÄRK MAIL MED: ELEKTRIKER SÖDERTÄLJEOm arbetsgivarenEnergihem är ett snabbväxande företag på frammarsch. Vi har lång erfarenhet från två affärsområden - försäljning och montage. På kort tid har vi tagit stora marknadsandelar inom både solelsinstallationer och fönsterbyten med vårt unika koncept; "Snabba säkra montage, till fast pris och med färdiga lösningar". Att vi är märkes- och produktoberoende ger oss de bästa förutsättningarna att opartiskt rekommendera den absolut bästa lösningen för kunden.Vår framgångsrika affärsmodell bygger på att vi har ett brett sortiment av kvalitetsprodukter som både sparar och ger energi. Vi erbjuder produkter som ligger i tiden och är efterfrågade. Investeringar som betalar igen sig själva och ger mängder av komfortfördelar. Det handlar framförallt om fönster- och dörrbyten, solelsinstallationer, luftvärmepumpar, garageportar och takbyten. Vi skräddarsyr måttanpassade lösningar efter den unika kundens behov och deras fastighets specifika förutsättningar. Vi lämnar inget åt slumpen!Tack vare lång erfarenhet från den privata marknaden för energisparande åtgärder har vi goda recensioner som en ledande aktörer i landet. Vår mission är att både våra kunder och vår natur ska bli vinnare.Vi utbildar och coachar våra anställda till att inte bara bli en bra säljare, montör, ekonom, administratör, ekonom eller kommunikatör, utan att också att bli en vinnare! Är du en vinnare?Välkommen till Energihem du också!2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-07-31Energihem i Sverige ABFinlandsgatan 5616474 KISTA5838603