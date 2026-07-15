Elektriker med inriktning automation, styr och regler till Kinda kommun
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2026-07-15
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Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
1 plats(er).
Elektriker med inriktning automation, styr och regler till Kinda kommun
Vi söker nya kollegor! Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
Vi söker en Automationselektriker inom avdelningen vatten och avfall. Har du viljan och drivet att vara med och utveckla våra VA-anläggningar! Då är du välkommen med din ansökan.
Om jobbet:
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av fyra förvaltningar i Kinda kommun. Övriga förvaltningarna är Vård- och omsorgsförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen utvecklar samhället och har ett brett uppdrag. Vi erbjuder en arbetsplats med kreativa samtal, högt tempo och lösningsfokuserade arbetssätt. Förvaltningen består av ca 100 engagerade medarbetare med varierande roller och arbetsområden. Just nu letar vi efter dig som vill utvecklas tillsammans med oss och är nyfiken på att jobba med våra anläggningar inom vatten och avlopp. Vi ser varje medarbetare som en viktig spelare och därför ska du jobba hos oss!Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Du kommer vara placerad inom Vatten och Avfallsavdelningen, som ansvarar för kommunens vatten- och avloppsreningsverk, vattentorn, tryckstegringsstationer, pumpstationer, VA-ledningsnät, återvinningsstationer samt avfallsanläggning. Här kommer du ingå i en produktions grupp som ansvarar för vatten- och avloppsreningsverk, vattentorn, tryckstegringsstationer och pumpstationer.
Vi erbjuder dig ett varierande jobb med allt från rutinuppgifter så som elinstallation, tillsyn, drift och underhåll till felsökning, reparationer, problemlösning, lagefterlevnad, egenkontroll, utveckling och driftoptimering av våra elanläggningar samt styr och reglersystem. Elanläggningsansvar och rollen som elinstallatör för regelefterlevnad samt systemförvaltning av drift och övervakningssystemet kommer även ingå i arbetsuppgifterna.
I dag utförs även elarbeten med gatubelysning så som installation, styrning och felavhjälpning åt annan verksamhet inom kommunen. Även en del andra mindre elarbeten utförs i mån av tid åt andra verksamheter.
Då arbetet till stor del bedrivs självständigt har du stor möjlighet att påverka det dagliga arbetets upplägg.
I tjänsten ingår beredskap och för närvarande är beredskapstjänstgöringen var 5:e vecka.Kvalifikationer
Vi vill att du har en teknisk utbildning på minst gymnasienivå t ex. El- och energiprogrammet med inriktning automation eller elteknik eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har flerårig erfarenhet av elarbete med inslag av automation, styr och regler samt har el auktorisation A eller AL.
Har du kunskaper inom programmering av styr- och regler och övervakningssystem (plc, scada) är det meriterande.
Ha god förståelse att läsa och förstå tekniska systemritningar och elscheman samt kunna upprätta relationsunderlag. Har du även projekteringskunskap är det meriterande.
Du är en person som både kan och trivs med att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra och är praktiskt lagd, noggrann, strukturerad, ansvarstagande, initiativtagande och serviceinriktad. För oss är det mycket viktigt hur du är som person, så att du trivs med oss och vi med dig.
För tjänsten krävs B-körkort för manuell växellåda och god datorvana.
Mer information och ansökan:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-08-23. Vi bearbetar ansökningar löpande och ser gärna att du anmäler ditt intresse snarast.
Kinda består av ca 10 000 medborgare som tillsammans bygger och utvecklar kommunen. Samverkan är en förutsättning för utveckling och vi arbetar med medborgardialog och med andra kommuner för kunskapsutbyte och tillväxt. Vi har bra kommunikationer till Linköping och därifrån ut till hela världen.
Vi vill att du gör din ansökan elektroniskt via länken. Det underlättar vår administration av ansökningarna. Tack!
Vill du vara med? Tillsammans utvecklar vi Kinda kommun!
#adifferentkindawork
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336584". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinda Kommun
(org.nr 212000-0399)
Stora Torget 5 (visa karta
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590 40 KISA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kinda kommun Kontakt
Verksamhetschef Vatten och Avfall
Håkan Eng hakan.eng@kinda.se +4649419055 Jobbnummer
10003432