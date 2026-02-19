Elektriker med AL-behörighet till väletablerat serviceföretag i Stockholm
2026-02-19
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
Vill du vara med och bygga upp något från grunden? Vi söker nu en driven och självgående elektriker med AL-behörighet som vill ta en nyckelroll i utvecklingen av vår serviceverksamhet inom EL och VVS.Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Som elektriker hos vår kund får du en central roll i att bygga upp och driva elverksamheten. I början kommer du arbeta mer operativt med service, felsökning och installationer, för att successivt ta över det administrativa ansvaret för både EL och VVS.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Att uttföra och säkerställa elinstallationer i fastigheter som drabbats av olika typer av skador, till exempel brand, vatten, fukt, sot eller storm. Arbetet omfattar demontering, återmontering, felsökning, funktionskontroll och provisoriska lösningar.
Mindre elservice och reparationer.
När du är bekväm i din roll kommer du även att arbeta med:
Planering, kundkontakt och offertarbete.
Fakturering, avtalshantering och ekonomiskt ansvar.
Personalplanering och samordning med VVS-teamet.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att du blir direkt anställd av vår kund men det är StudentConsulting som sköter rekryteringsprocessen. Du kommer utgå från kundens kontor i södra Stockholm, med arbetstider 06:30-16:00 (mån-tors), 06:30-14:00 (fre). Tjänsten förväntas starta upp omgående och är ett tillsvidarebehov.
I rekryteringsprocessen kommer en bakgrundskontroll utföras.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten söker vi dig som besitter följande krav:
AL-behörighet inom el
B-körkort (automat går bra)
God svenska i tal och skrift då du kommer ha en tät kontakt med kunder via telefon och mejl. Samt behärskar engelska i tal och skrift.
God administrativ förmåga och en social, framåt personlighet
Det är meriterande om du har erfarenhet av offertarbete och kunddialoger.
Vi tror att du trivs i en varierad roll där du både arbetar praktiskt och tar ansvar för struktur, planering och utveckling. För rätt person finns mycket goda utvecklingsmöjligheter på företaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Sveavägen 151 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Steven Kiabi sthlm.lager.logistik@studentconsulting.com Jobbnummer
9753172