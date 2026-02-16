Elektriker inom industri/automation med intresse för konstruktion
Kunden är ett internationellt konsultbolag inom teknik, design och rådgivning. De arbetar med hållbara lösningar inom bland annat industri, energi, infrastruktur och digitalisering där målet är att bidra till ett mer hållbart samhälle genom innovativ teknik och expertkompetens.Om tjänsten
Du blir en del av en automationsenhet inom tillverkningsindustrin där teknisk kvalitet, säkerhet och funktion står i centrum. Rollen ger dig möjlighet att gå från att arbeta praktiskt i produktion eller montage till att arbeta mer med konstruktion, tekniska lösningar och projektering.
Du kommer att arbeta brett inom industriell automation och vara en del av projekten - från planering till färdig installation och uppstart. Projekten varierar mellan nykonstruktion, moderniseringar och tekniska uppgraderingar, vilket ger en utvecklande och varierad vardag.
Arbetet sker i projektform och innebär nära samarbete med montage, produktion, kunder och leverantörer. För dig som har praktisk erfarenhet från industrin finns här en naturlig möjlighet att bygga vidare på din kompetens och växa in i konstruktionsrollen med stöd av erfarna kollegor.
Centrala arbetsuppgifter:
Skapa, uppdatera och kvalitetssäkra elkonstruktioner
Delta i tekniska bedömningar och projektplanering
Ansvara för komponentval och teknisk support till elmontage
Följa projekt från konstruktion till besiktning och uppstart
Genomföra ritningsgranskningar och tekniska kontroller tillsammans med kollegor
Ha dialog med kunder och leverantörer kring tekniska lösningar
Säkerställa att konstruktion uppfyller krav på funktion, säkerhet och kostnadseffektivitet
Arbeta med både uppgraderingar av befintliga maskiner och installation av nya system
Din kompetens
Gymnasial utbildning inom el
Arbetslivserfarenhet som elektriker inom industriell automation, processindustri eller liknande industrimiljö
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av elkonstruktionsarbete inom industriautomation eller processindustri
Utbildning/Erfarenhet av att arbeta i E-Plan eller likvärdigt system
Teknisk utbildning på högskolenivå eller yrkeshögskola
Vi tror att du idag arbetar som industrielektriker, underhållselektriker eller kanske som ledande montör inom el och känner att du vill utvecklas vidare. Du har en stark praktisk förståelse för hur installation och automation fungerar i verkligheten - och nu vill du ta steget mot att arbeta mer med konstruktion och tekniska lösningar.
Du är ansvarstagande, strukturerad och van att ta initiativ i ditt arbete. Kanske har du redan haft en ledande roll i montage eller underhåll och är trygg i tekniska beslut.
Som person är du nyfiken och villig att lära dig nya verktyg och arbetssätt. Du trivs i samarbete med andra, men har också förmågan att arbeta självständigt. Framför allt har du ambitionen att utvecklas och ta nästa steg i din karriär inom elkonstruktion.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Skövde
