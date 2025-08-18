Elektriker Heltid Till Uppdrag I Ggvv-Regionen - Elinstallation & Felsöknin
Team Bemanning i Värnamo AB / Installationselektrikerjobb / Värnamo Visa alla installationselektrikerjobb i Värnamo
2025-08-18
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Team Bemanning i Värnamo AB i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
eller i hela Sverige
Vi söker nu en kvalificerad och självgående elektriker till ett uppdrag hos en av våra kunder i Skillingaryd. Tjänsten passar dig som har bred erfarenhet av elinstallationer inom lågspänningsområdet och som trivs med att arbeta med såväl företag som privatpersoner.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta med installation, felsökning och service inom el, med uppdrag som varierar från nyinstallationer till felsökningar och åtgärder i befintliga anläggningar. Arbetet sker både i kommersiella fastigheter och i privatbostäder. Du förväntas kunna planera och utföra arbetet självständigt, alltid med fokus på säkerhet, kvalitet och kundnöjdhet.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
• Installationer och ombyggnationer inom lågspänningsanläggningar
• Felsökning och reparation av eltekniska system
• Genomgång och tolkning av ritningar, scheman och teknisk dokumentation
• Kundkontakt och teknisk rådgivning vid behov
• Rapportering och dokumentation enligt gällande rutinerKvalifikationer
• Fullgjord elutbildning med godkänd lärlingstid
• Flerårig erfarenhet som elektriker, gärna inom både service och installation
• Mycket god kunskap inom lågspänning och elstandarder
• B-körkort är ett krav
• Tillgång till egen bil är meriterande
• Flytande svenska i tal och skrift är ett kravDina personliga egenskaper
• Självständig och lösningsorienterad
• Ansvarstagande med hög yrkesstolthet
• God kommunikationsförmåga och servicekänsla
Vi erbjuder
• Ett variationsrikt och långsiktigt uppdrag i ett etablerat företag
• Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
• Möjlighet till kompetensutveckling och ett professionellt arbetsklimatOm företaget
Team Bemanning är ett familjeägt och auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som grundades 2005.
Med vårat huvudkontor i centrala Värnamo fokuserar vi på att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag inom GGVV-regionen. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för företag inom branscher som industri, lager, logistik och administration.
Anställningsform: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: GGVV-regionen med omnejd
Ansökan: Urval sker löpande. Skicka in ditt CV via vår hemsida www.teambemanning.se
Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Niklas 072-300 26 46 niklas@teambemanning.se
Vi ser framemot att höra från dig. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Team Bemanning i Värnamo AB
(org.nr 559160-4540) Jobbnummer
9461884