Elektriker för besiktning och kvalitetssäkring av nya elmätare - Wikan Personal AB - Elkraftsjobb i Sollefteå

Wikan Personal AB / Elkraftsjobb / Sollefteå2021-04-14ONE Nordic söker en erfaren certifierad elektriker för uppdrag i Västernorrlands inland samt norra Jämtland.Den 28 juni 2018 beslutade regeringen att införa nya funktionskrav för elmätarna i Sverige. ONE Nordic kommer därför att leverera nästa generations system för elmätning till över en miljon kunder. Detta är ett av de strategiskt viktigaste projekten för att förverkliga ett klimatsmart samhälle.2021-04-14ONE Nordic är en rikstäckande organisation som levererar högklassiga tjänster och lösningar till energiproducenter, distributörer och energianvändare. De har marknadens bästa kompetens för att utveckla, bygga, modernisera, optimera och underhålla kundernas anläggningar. Bolaget har cirka 1000 medarbetare och omsätter cirka 2 miljarder SEK.Som besiktningstekniker kommer du att genomföra besiktning av nyuppsatta elmätare i avsikt att säkerställa kvaliteten på elmätarmontöreras arbete gentemot kund.Du kommer att få ett antal adresser att kontrollera per vecka, dit du kör med servicebil.Du kommer att utbilda elmätarmontörer för mätarbyten.Du kommer själv att utföra mätarbyten i mer komplicerade anläggningar eller där det krävs mer arbete än att byta ut mätaren.Din bakgrund/Dina egenskaperVåra krav är:Utbildning eller motsvarande erfarenhet från elarbeten. B-körkort (manuell växellåda) och god körvana, Vi tror att du bor i området mellan Sollefteå - Strömsund, inlandet där huvuddelen av ditt arbete ska utföras. Självfallet har du kollegor men vi vill se att du är självgående och inte har problem med att jobba själv, Kvalitet i ditt arbete och kan vara en ambassadör för både dig själv och ONE Nordic.Vi ser gärna att du även har/är:Fokus på säkerhet och kvalitet.Förmåga att arbeta självständigt och effektivt.Plikttrogen och pålitlig.God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.ESA kursintyg ses som mycket meriterande!Tidigare erfarenhet av kategori-1 arbeten är mycket meriterande!Information och kontaktWikan Personal kan bland annat erbjuda dig:Att arbeta för en ledande leverantör inom eltjänster.Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och löner.En lokal och närvarande konsultchef.Friskvårdsbidrag årligen efter 6 månader.Kollektivavtal.Tillgång till bra utrustning som kan anpassas efter behov.AnställningDetta är ett konsultuppdrag hos Wikan Personal där du arbetar mot ONE Nordic. Efter sex månader kan det generera en fast anställning för rätt person. Omfattningen är på heltid (100%)När du är anställd hos oss på Wikan Personal kan du vara säker på att du hamnat rätt. Vi är ett auktoriserat bemanningsbolag som värnar och ser till det bästa för våra anställda och kunder. Du har en lokal konsultchef med hög närvaro som ett stöd om det skulle uppstå frågor eller dylikt.Ansök redan idag. Vi kontaktar aktuella kandidater löpande.Vid eventuella frågor eller dylikt kontakta ansvarig rekryterare.(Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller telefon)Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-16Wikan Personal AB5689627