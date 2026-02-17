Elektriker för arbete med drift och reservkraft - Luleå
2026-02-17
, Luleå
Är du elektriker med ett par års erfarenhet och vill ha en arbetsplats med schyssta anställningsvillkor, härliga kollegor och en arbetsmiljö där du kan vara dig själv? Just nu söker vi en självgående elektriker för arbete med drift och reservkraft för system inom telekom!Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Som elektriker är arbetsuppgifterna omväxlande och varierande. Du kommer att ta dig an dina uppdrag på egen hand men kommer även ha daglig kontakt med kunder och kollegor. Du kommer att arbeta med reservkraftverk, Lågspänning-ställverk, UPS samt installation, service och underhåll. Du tar dig runt på de olika uppdragen i en servicebil som tillhandahålls.
Axplock av arbetsuppgifter:
• Utföra diverse tekniska uppdrag som service, installation eller underhåll
• Kundkontakt
• Uppföljning och återrapportering
• Förbättringsförslag
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter till att utvecklas! Arbetet är på heltid, dagtid. Tillträde snarast eller enligt ÖK.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är elektriker och har minst 2 års erfarenhet som elektriker och har erfarenhet av reservkraft och el, allt från installation, service och underhåll. Vi ser även gärna att du har erfarenhet inom fastighetsteknik och av arbete med skötsel, underhåll samt tillsyn.
Utöver din tidigare yrkesbakgrund ser vi att du är noggrann och social. I ditt arbete kommer du ha kundkontakter och din förmåga att skapa goda relationer är av stor vikt. Du har lätt för att planera och prioritera ditt arbete. Du trivs både med att jobba på egen hand och tillsammans med andra.
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten. Det krävs också att du är en ordningsam person då du kommer planera dina dagar efter de arbetsordrar du tilldelas.Kvalifikationer
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• ECY Certifikat
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ange referens Serviceelektriker i ditt mail.Om företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: jobb.gbg@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektriker - Reservkraft". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029)
956 92 ÖVERKALIX Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Jonas Mellbin jonas@btp.se 0732442304 Jobbnummer
9746603