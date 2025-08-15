Electrical Application Engineer till företag i Ludvika
Vill du arbeta i en teknisk nyckelroll där din expertis gör skillnad? Vår kund söker nu en elkraftsingenjör som vill utvecklas och bidra till innovativa lösningar inom bolaget. Här får du chansen att påverka framtidens teknik i en snabbt växande organisation! Sök redan idag då vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Till vår kund i Ludvika söker vi nu en ingenjör inom elkraft som vill utveckla sin tekniska ådra och bidra som teknisk support. I denna roll kommer du att ge teknisk vägledning till försäljnings-, projekt- och designteamen. Du kommer att göra teknisk kunskap mer tillgänglig inom organisationen och samarbeta nära med teknikavdelningen. En stor del av tjänsten innebär att besvara tekniska förfrågningar via en funktionsbrevlåda. Då teamet är nybildat får du vara med på en spännande utvecklingsresa och bidra till att forma arbetsrutiner och bygga upp ett fungerande ärendesystem.
Du blir en del av designavdelningen som ständigt växer för att möta marknadens efterfrågan. Rollen passar dig som är relationsbyggande och trivs bäst med många kontaktytor. Du är tekniskt lagd och ser problemlösning som kreativa angelägenheter. För att trivas hos vår kund får du också energi av mötet med andra kulturer och religioner och ser detta som en chans till nya perspektiv och spännande samtal.
Du erbjuds
• En del i en organisation som befinner sig i en spännande tillväxtfas
• En engagerad och stöttande konsultchef från Academic Work
Dina arbetsuppgifter
• Ge tekniskt stöd och rådgivning till organisationen
• Skriva detaljerade tekniska rapporter för kundorder, granska tekniska data samt analysera rapporter och ritningar
• Säkerställa hög kvalitet i det tekniska stödet genom att svara snabbt och kundfokuserat
• Samarbeta med teknikavdelningen för att utveckla och stärka din tekniska kompetens
• Delta i utbildningsinsatser internt
VI SÖKER DIG SOM
• Har en ingenjörsutbildning inom elkraft eller annat likvärdigt område, alternativt arbetslivserfarenhet som vår kund bedömer som likvärdig
• Obehindrat talar och skriver på engelska då detta är koncernspråket som används dagligen. Utöver kunskaper i engelska krävs grundläggande förståelse i svenska
• Har möjlighet och viljan att arbeta på site mån-fre
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet inom högspänning
• Det är starkt meriterande om du obehindrat kan uttrycka dig på svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
