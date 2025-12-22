Eldriftsättningsingenjör till storföretag i Finspång
Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Finspång Visa alla elektronikjobb i Finspång
2025-12-22
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
eller i hela Sverige
Framtiden söker nu en eldriftsättningsingenjör till en kund
inom energiteknik i Finspång. Du blir en del av en tekniskt tung verksamhet där
man arbetar med test och driftsättning av gasturbiner i testmiljö innan
leverans till kund.
Rollen passar dig som trivs med hands-on-arbete, vill ta
ansvar och arbeta nära både teknik, projekt och kund.
Om rollen
Du tillhör ett team som ansvarar för test och driftsättning
av själva kärnan i turbinen. Det innebär att du arbetar med eldriftsättning,
körning och verifiering av gasturbinen i testcell. Rollen kombinerar tekniskt
ansvar, praktiskt arbete och kundkontakt.
Arbetet sker i projektform och du är med från att projektet
anländer till teamet tills testerna är genomförda och godkända. Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Ansvara
för eldriftsättning av gasturbinens kärna i testmiljö
Koppla
in och verifiera all relevant el inför testkörning
Förbereda
och genomföra körningar enligt fastställd körprofil
Säkerställa
att rätt resurser och funktioner är på plats inför test
Samordna
arbetet med mekaniker, ingenjörer och projektledare
Fungera
som teknisk kontaktperson vid kundbesök under test
Felsöka
och åtgärda avvikelser under driftsättning och körning
Introduktion och upplärning
Du får en mentor bland erfarna eldriftsättare i teamet.
Introduktionen är strukturerad och fokuserar initialt på en av verksamhetens
maskintyper, för att därefter successivt bredda kompetensen. Målet är att du
ska bli trygg i både arbetssätt och teknik innan du tar fullt ansvar.
Om vår kund
Teamet består av cirka 15-16 personer med hög teknisk
kompetens. Roller i gruppen inkluderar mekaniker,
eldriftsättare/provningsledare samt underhålls- och elansvariga. Gruppen är
erfaren, sammansvetsad och arbetar tätt tillsammans i vardagen. Arbetet är 100
% på plats i Finspång
Skallkrav
YH-utbildning
inom el, automation eller motsvarande
God
förståelse för el och elsäkerhet (spänning, mätning, felsökning)
Förmåga
att läsa och förstå elscheman och kretsdiagramErfarenheter
av praktiskt, hands-on arbete
Intresse
för styrsystem och tekniska helheter
Svenska
och engelska i tal och skrift
MeriterandeErfarenheter
som elektriker eller eldriftsättareErfarenheter
av arbete i projektmiljö
Vana
av kundkontakt eller samarbete med projektledare
Tidigare
arbete i mindre team med gemensamt ansvar
Mer om dig
För att trivas i rollen behöver du vara initiativtagande och
ha ett naturligt driv att ta ansvar. Du vågar ställa frågor, tar plats när det
behövs och har en vilja att lära dig. Arbetet kan periodvis vara tidspressat,
vilket kräver att du är stresstålig och behåller fokus även under intensiva
körningar. Samtidigt är samarbete avgörande - du arbetar nära både mekaniker
och andra tekniska roller och behöver vara kommunikativ gentemot både
projektledning och kund.
Om FramtidenFramtiden är specialister på att matcha rätt person med rätt
uppdrag. Hos oss får du trygghet, schyssta villkor och en personlig kontakt
genom hela processen - från första samtal till uppdragets slut.
För den här tjänsten kommer du inledningsvis vara anställd
av Framtiden för att sedan ha möjligheten att bli anställd hos vår kund. Anställningsvillkor
• Placering: Finspång
• Omfattning: Heltid
• Arbetssätt: På plats i Finspång
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51846_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Nina Hedenmo nina.hedenmo@framtiden.com Jobbnummer
9661580