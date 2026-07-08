Elcare Nordic söker Audio & Video Tekniker
Electrocare Nordic AB / Ljus- och ljudjobb / Linköping Visa alla ljus- och ljudjobb i Linköping
2026-07-08
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Vi söker nu en tekniker till vårt Team för Audio & Video i Linköping.
Om rollen
Som tekniker i vårt Audio & Video-team ansvarar du för felsökning, reparation och kvalitetssäkring av olika typer av ljud- och bildprodukter. Du arbetar med både mekaniska och elektroniska reparationer och säkerställer att varje produkt uppfyller våra kvalitetskrav innan den lämnar verkstaden.
Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor inom verkstaden där fokus ligger på kvalitet, effektivitet och ett strukturerat arbetssätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Felsöka och reparera audio- och videoprodukter.
Utföra funktionskontroller och kvalitetssäkring efter genomförda reparationer.
Byta ut komponenter och utföra enklare till mer avancerade elektroniska reparationer.
Lödning och komponentreparationer vid behov.
Dokumentera utförda reparationer enligt gällande rutiner.
Hantera produkter på ett säkert och kvalitetsmedvetet sätt.
Bidra till ordning och reda på arbetsplatsen samt följa företagets rutiner och säkerhetsföreskrifter. Publiceringsdatum2026-07-08Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och tycker om att arbeta praktiskt med felsökning och reparation.Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
God förmåga att läsa och förstå teknisk information på engelska.
Gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Meriterande
Erfarenhet av lödning.
Erfarenhet av komponentreparationer.
Erfarenhet av reparation eller hantering av vinylspelare.
Erfarenhet av arbete med förstärkare eller annan ljudutrustning.
Erfarenhet av elektronikreparation eller liknande tekniskt arbete. Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är:
Noggrann och kvalitetsmedveten.
Ansvarstagande och strukturerad.
Lösningsorienterad och analytisk.
Tålmodig och har ett öga för detaljer.
En lagspelare som samarbetar väl med kollegor.
Intresserad av teknik och vill utveckla dina kunskaper inom elektronik och reparation.
Ort
Linköping
Omfattning
Heltid
Startdatum enligt överenskommelse.
Rekryteringsansarig
Linnea Lycksell
HR-generalist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: ansokan@elcare.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Electrocare Nordic AB
(org.nr 556613-2972), https://elcare.com/sv-SE
Låsblecksgatan 7 (visa karta
)
589 41 LINKÖPING Arbetsplats
Elcare Nordic Jobbnummer
9997090