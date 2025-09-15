Elbolag söker Teamleader 30 000k Garantilön + Provision
2025-09-15
Vår kund elbolaget Fjällkraft söker nu en Teamleader med erfarenhet av uppsökande försäljning (Telemarketing, Event eller Dörrknack.) som vill vara med och starta ett sälj team med Skinnskatteberg som utgångsläge.
Fjällkraft har en lättsåld produkt som består utav 100% förnybar energi , med beprövade säljmanus och ett etablerat koncept.
Där man enkelt kan sälja mellan 5-10st avtal om dagen per säljare.
Du behöver alltså inte uppfinna hjulet själv, utan Fjällkraft kommer utbilda dig i produkten och visa hur man gör innan du får ansvar för egna säljare.
Lönevillkor:
30 000kr Garantilön
600kr per eget sålt abonnemang
100kr per av team sålt abonnemang
Arbetsplats & tider:
10.00 - 18.00
Utomhus i hemort och närliggande orter
Krav för tjänsten:
Du har ett brinnande engagemang för att hjälpa kollegor att lyckas.
Du drivs av att tjäna mycket pengar och vill därför sälja själv tillsammans med ditt team för att ni ska lyckas.
Du är en ansvarstagande person som kommer i tid och inte "Skolsjukar" sig efter en tuff helg.
Du klarar av att ta kritik och följa anvisningar.
Känner du dig träffad?
Passa på att sök in till Sveriges bästa sälj jobb.
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
