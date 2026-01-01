Elbolag söker säljare! 20000kr Grundlön + Provision
2026-01-01
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Vilka vi är:
Elbolaget Fjällkraft startades under början av 2025 och växer så det knakar med 100 tals nya kunder varje månad.
Vi är ett ungt och nytänkande företag som värdesätter en schysst dynamik bland kollegor och att ha roligt på jobbet.
Regelbundna AWs varje månad och vi jobbar i högt tempo.
Vårt team har utgångsläge från Gävle.
Om Produkten:
Produkten du kommer sälja är konkurrenskraftiga elavtal till konsumenter i närområdet, på till exempel evenemang som marknader och mässor mm. Du jobbar tillsammans med ett team av likasinnade kollegor.
Vad vi erbjuder:
Heltidsanställning: 9 - 18 Måndag - Fredag
Grundlön: 20 000kr/mån
Provision: 300kr bonus per sålt abonnemang
Snittlön på teamet: 37 800kr/mån
Vem vi söker:
Vi söker dig som har hög energi och är en tävlingsmänniska. Viktigt att vara ambitiös och driven, med en stark vilja att tjäna mycket pengar.
Känner du dig träffad?
Passa på att sök till Gävles bästa arbetsplats!
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
