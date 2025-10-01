Elanläggningsansvarig för regionens sjukhus till L&T FM
AS&B Executive AB / Elektronikjobb / Linköping Visa alla elektronikjobb i Linköping
2025-10-01
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AS&B Executive AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du ha ett ansvarsfullt uppdrag som elanläggningsansvarig hos en ledande leverantör av hållbara drift- och underhållslösningar? Vi söker en trygg, kunnig och lösningsorienterad elanläggningsansvarig som vill ta helhetsansvar för elanläggningarna på Region Östergötlands sjukhus och säkerställa att vi lever upp till våra kundlöften och höga kvalitetskrav.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Tjänsten som elanläggningsansvarig är en viktig funktion inom L&T där du ansvarar för att elanläggningarna på regionens tre sjukhus uppfyller lagar, standarder och beställarens krav. Rollen innebär både planering, samordning och praktiska insatser.
Exempel på arbetsuppgifter:
Vara kontaktperson gentemot Region Östergötlands övergripande eldriftsansvarige och ingå i eltekniska rådet.
Ta helhetsansvar för elarbeten på sjukhusen samt fungera som expertstöd i elanläggningsfrågor internt och som stöd åt beställaren i projekt.
Säkerställa drift- och anläggningssäkerhet genom service, underhåll och ronderingar, vilket även omfattar dokumentation, uppföljning och utveckling. En stor del av det praktiska arbetet utförs av elektriker och viss del utförs av elanläggningsansvarig med särskilt fokus på ställverk, reservkraft och UPS.
Planera och samordna mediaavstängningar i dialog med verksamheterna och hantera kopplingssedlar och arbetsorder.
Delta praktiskt vid planerade driftomläggningar/elavbrott samt medverka vid incidenter genom felsökning och driftomläggning.
Upprätta och fastställa rutiner och instruktioner för drift, underhåll, arbetsbegäran, kopplingsområden, driftorder och idrifttagning.
Säkerställa kompetenskrav, bemanning och utbildningsnivå inom driftorganisationen vilket innefattar att utbilda elektrikerkollegor.
Vårt erbjudande
Lassila & Tikanoja FM (L&T) har det ansvarsfulla uppdraget att säkerställa fastighetsdriften för sjukhus och vårdcentraler inom Region Östergötland. Du erbjuds ett betydelsefullt uppdrag i vårt arbete att säkerställa att sjukhusen och vårdcentralerna kan bedriva sina verksamheter tack vare en väl fungerande fastighetsdrift. Här får du frihet under ansvar och tillsammans med oss vara med och vidareutveckla vår verksamhet.Profil
Vi söker dig som är intresserad av en roll med stort ansvar och som vill bidra till trygg drift i en komplex och samhällsviktig miljö. För att lyckas i rollen behöver du ha en god teknisk förståelse, en trygghet i din kompetens och förmågan att kombinera långsiktig planering med operativa insatser.
Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer, både internt och externt, och du kommunicerar tydligt och pedagogiskt i tal och skrift. Arbetet kräver att du är driven och tar egna initiativ, samtidigt som du arbetar noggrant och systematiskt med förmåga att se både detaljer och helhet. Rollen innebär stundtals många parallella frågor och ett föränderligt läge, vilket gör att du behöver vara stabil, trygg i dig själv och kunna behålla lugnet även i pressade situationer.Kvalifikationer
Gymnasial utbildning inom el - Meriterande är eftergymnasial utbildning inom el
Auktorisation typ A
Godkänd ESA-utbildning
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete med komplexa elanläggningar och högspänning
Kunskap om distributionsnät, reläskydd och reservkraft
Goda kunskaper inom lagar, regelverk, standarder och ESA
Goda IT-kunskaper och vana av dokumentation
God svenska i tal och skrift
B-körkort
Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot din ansökan senast 26 oktober 2025. Välkommen att tillsammans med oss säkerställa att sjukhusen och vårdcentralerna i Östergötland kan bedriva sina verksamheter tack vare en väl fungerande fastighetsdrift!
L&T FM samarbetar med AS&B Executive i denna rekrytering. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Emelie Törnvall, emelie.tornvall@asb-executive.se
, 070-618 11 58.Om företaget
L&T är ett driftbolag inom fastighetstjänster och tillsammans med våra kunder arbetar vi för att förlänga fastigheternas livslängd. Här kan vi skapa ett optimalt inomhusklimat och samtidigt minska miljö- och klimatpåverkan. Kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som L&T hjälper dem att nå sina mål genom hållbara och ansvarsfulla lösningar inom fastighetsteknik, hygienservice och lokalvård.
L&T:s kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare inom kundsegmenten omsorg/sjukvård, infrastruktur, samhällsfastigheter, bostäder, industri, logistik, kontor och handel. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AS&B Executive AB
(org.nr 556625-5260), https://www.asb-executive.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AS&B Executive Jobbnummer
9536252